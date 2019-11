Record du monde du plus petit personnage d'un film d'animation, tourné à Besançon

Besançon, France

C'est un court-métrage intitulé "Stardust Odyssey" , un film d’animation en stop-motion (image par image), écrit et réalisé par le Franc-Comtois Tibo Pinsard, et qui vient de décrocher le titre de film d'animation tourné avec le plus petit personnage animé au monde.

Ce film a été tourné à Besançon, à une échelle jamais montrée dans un film : l’échelle microscopique. Il mesure 300 microns de haut, soit 0,3 mm. De la taille d’une poussière, il est quasiment invisible à l’oeil nu. Cet exploit a été validé le 13 novembre dernier par le Guinness World Records. (Comparativement, le précédent record était jusqu’alors détenu par la société Nokia, avec une figurine de de 10 mm de haut.)

Un personnage de la taille d'une poussière

Plusieurs centaines de figurines microscopiques ont ainsi été nécessaires pour décomposer les mouvements du personnage et lui donner vie car impossible d’avoir une marionnette articulée à cette échelle. Pour filmer image par image ces figurines microscopiques, le réalisateur a dû recourir à un microscope électronique à balayage (MEB), utilisé à Besançon au sein de la plateforme MicroRobotex de l’Institut FEMTO-ST.

C’est la première fois que ce microscope bisontin est ainsi détourné de ses usages scientifiques habituels, pour permettre la réalisation d’un film d’animation dans une enceinte fermée sous vide d’une vingtaine de centimètre de côté. Celle-ci est accessible uniquement par des robots miniatures de manipulation de haute précision, permettant le déplacement des figurines à l’intérieur. "La caméra particulière qu’est le MEB confère ainsi à Stardust Odyssey son esthétique unique, toute en niveaux de gris, où la moindre poussière devient un rocher, où des problèmes de charge électrique deviennent un halo mystérieux… Cela offre ainsi aux spectateurs un environnement visuel inédit dans un film, très dépaysant", précise le communiqué de presse du laboratoire franc-comtois.

Des figurines imprimées à Bruxelles, filmées à Besançon

Les figurines microscopiques ont été quant à elles préalablement imprimées sur une imprimante 3D laser à deux photons, par un chercheur du laboratoire TIPs (Transfers, Interfaces and Processes) au sein de l’Université libre de Bruxelles. Ensuite elles ont été filmées à Besançon.

Le concept de Stardust Odyssey est né de la rencontre en 2012 de Tibo Pinsard, réalisateur franc-comtois, et Michaël Gauthier, directeur de recherches CNRS en micro-robotique à l’institut FEMTO-ST. Avec Stardust Odyssey, le réalisateur a souhaité rendre hommage à David Bowie, artiste polymorphe qui n’a jamais cessé de chercher et d’innover durant toute son existence.

Ce film Stardust Odyssey sera visible en avant première au cinéma Megarama Beaux-Arts de Besançon le 25 novembre à 18h15