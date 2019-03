Recours aux médecins intérimaires au centre de soins non programmés de Valognes. A quel coût? demandent les syndicats

Le médecin qui était en place depuis 3 ans au centre de soins non programmés de Valognes n'a pas renouvelé son contrat. La direction du centre hospitalier public du Cotentin espère trouver une solution rapidement et en attendant a recours à l'intérim Les syndicats eux s'interrogent

Valognes, France

Des intérimaires pour assurer les soins...jusqu'à quand ? et à quel coût ? s'interroge la Fédération Autonome de la Fonction Publique Hospitalière. La situation est transitoire rassure la direction du Centre hospitalier public du Cotentin : un médecin doit arriver en avril, pour deux jours par semaine et des négociations sont en cours avec un deuxième médecin sur les trois autres jours de la semaine.

3 fois le prix d'un titulaire

En attendant, c'est effectivement le recours à l'intérim....avec des tarifs négociés autour de 1000 à 1200 euros les 24 heures. Une facture qui au final équivaut à 3 fois le prix d'un titulaire. La solution est controversée évidemment à l'heure où l'hôpital doit se serrer la ceinture.

Activité en baisse

Et la situation pèse aussi sur le fonctionnement du centre. Il est resté fermé toutes les vacances scolaires de février. Et ce sera pareil à Pâques. "Les patients s'y perdent" assure Rémi Besselièvre à la tête d'une association de défense du centre hospitalier public du Cotentin. "Les gens ne savent jamais quand c'est ouvert _et finissent par ne plus venir, ne plus se soigne_r".

Côté fréquentation reconnait la direction, elle est en baisse sur toute la seconde partie de 2018.