Recrutement dans les centres de régulation médicale : le Samu 37 espère "cinq à sept équivalents temps plein"

Ils seront 2.000 à 3.000 de plus à rejoindre les différents Samu de France pour gérer les appels au 15. Le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé ce lundi 15 mai, sur Franceinfo, le lancement d'une campagne de recrutement dans les centres de régulation médicale.

En Indre-et-Loire, l'un des quelques départements pilotes dans le service d'accès aux soins - c'est-à-dire l'accès aux urgences conditionné, au préalable, par un appel au 15 -, l'enjeu est d'autant plus important. Car même si des premiers recrutements ont été effectués pour pouvoir répondre à ces appels supplémentaires, ce n'est pas parfait, selon le Pr. Saïd Laribi, directeur médical du Samu 37. "Aujourd'hui, j'ai un effectif d'assistants de régulation médicale qui correspond à 41 équivalents temps plein. Cela permet de répondre à une activité de 800 à 900 appels par 24 heures. Or, en période de pic, comme c'est le cas en hiver pendant les épidémies saisonnières ou en été, c'est plus compliqué."

"L'idéal serait de monter à 46 voire 48 équivalents temps plein"

Il prend notamment l'exemple de la dernière grosse vague d'appels au 15, en décembre 2022. "On en a eu jusqu'à 1.300 appels par 24 heures. Dans ces cas-là, ça veut dire que les critères de qualité qu'on essaye tous d'avoir, c'est-à-dire une réponse en moins de 30 secondes au premier décroché et une gestion rapide des appels, on y arrive moins bien. Voilà pourquoi je suis très heureux que le ministre fixe cet objectif de recrutement. Pour nous, l'idéal serait de monter à 46 voire 48 équivalents temps plein. Donc il faudrait cinq ou sept de plus. Je pense que si on a l'accord pour recruter, on aura les candidats dans notre département. Je ne suis pas très inquiet."

En pratique, n'importe quelle personne qui a le niveau bac peut postuler. Elle sera ensuite formée pendant une période de 10 mois environ pour être diplômée. Et ainsi, rejoindre le Samu.