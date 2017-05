Récupération des médicaments : les idées reçues persistent, même dans l'Yonne

Selon l'association Cylcamed, chargée d'organiser la récupération des médicaments, la région Bourgogne Franche Comté arrive en tête, en 2016, avec 225 grammes de produits rapportés en pharmacie par habitant. Il y a pourtant toujours des idées fausses autour de cette collecte.

Les Français ont rapporté l'an passé près de 12.000 tonnes de médicaments non utilisés en pharmacie, soit 63% du total estimé, selon le bilan annuel de l'association Cyclamed, chargée d'organiser la récupération de ces médicaments.

En moyenne, 181 grammes de médicaments ont été rapportés dans les pharmacies par chaque Français l'an dernier. Les régions qui sont les meilleures élèves sont la Bourgogne-Franche-Comté (225 grammes par habitant), les Hauts-de-France (217) et les Pays-de-la-Loire (200). Il y a pourtant encore de nombreuses idées fausses qui circulent autour de cette récupération.

Idée fausse Numéro 1 : Les pharmaciens ne sont pas obligés de récupérer les médicaments non utilisés

Depuis 2007, les pharmaciens sont obligés de reprendre les médicaments rapportés dans leurs emballages, qu’ils soient périmés ou non.

"Ce n’est pas la même chose pour les seringues et aiguilles usagés ou non, qui suivent un autre circuit", explique Caroline Depouhon, pharmacienne à Saint-Georges sur Baulche, à côté d’Auxerre. On les appelle les DASRI (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux Perforants des Patients en Auto-Traitement) et seuls les pharmaciens volontaires collectent ces produits piquants, coupants ou tranchants. "Ils doivent être mis dans des boites bien spécifiques que nous leur donnons", ajoute la pharmacienne.

Idée fausse Numéro 2 : Il faut rapporter les médicaments dans leur boite d’origine

"Les médicaments doivent être rapportés sous blisters, c’est-à-dire dans les emballages transparents en plastique ou en aluminium", précise Caroline Depouhon, pharmacienne à Saint-Georges sur Baulche, "mais le carton, on peut le garder chez soi !"

Ce n'est donc pas la peine de ramener les boites ou les notices d’utilisation qui peuvent aller dans le bac du tri sélectif.

Idée fausse Numéro 3 : Les médicaments sont recyclés pour un usage humanitaire

"C’est faux", répond Angéline, de la pharmacie de la Baulche à Saint Georges. "C’était vrai il y a quelques années, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. On explique donc aux gens qui le demandent que les médicaments collectés sont tout simplement incinérés", poursuit la préparatrice.

Depuis 2008, la redistribution humanitaire des médicaments non utilisés est interdite. (loi du 16 avril 2008 n°2008-337). La France a suivi les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui préconisait cette interdiction à cause de problèmes logistiques et de traçabilité. Les médicaments sont donc uniquement acheminés vers des incinérateurs pour être détruits.

Idée fausse Numéro 4 : On peut aussi rapporter les radios et les lunettes

"C’est encore très courant", note Angéline, de la pharmacie de la Baulche à Saint Georges, "les gens ne savent pas où mettre certains choses comme les radios ou les lunettes, qui sont pourtant destinées aux déchetteries".

Les médicaments vétérinaires, les produits de parapharmacie, les cosmétiques, les dispositifs médicaux, les radiographies, les thermomètres, les produits chimiques, les prothèses… ne sont pas des médicaments et ne sont pas repris par la pharmacie.

Idée fausse Numéro 5 : On peut aussi jeter les médicaments à la poubelle

Les médicaments sont des produits actifs. Ils peuvent induite des effets secondaires non souhaités dans l’environnement, même à de très faibles concentration. Il faut donc absolument éviter qu’ils entrent en contact avec les sols ou les nappes phréatiques.

Par ailleurs, ramener les médicaments non utilisés ou périmés en pharmacie évite les accidents domestiques.