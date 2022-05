Recyclage de médicaments : la région Bourgogne-Franche-Comté dans le Top 3

Depuis 2007, les pharmacies ont l'obligation de récupérer les médicaments non utilisés (MNU) pour les recycler. Avec une moyenne de 2,83 boîtes de médicaments rapportées par habitants chaque année, la Bourgogne-Franche-Comté se hisse sur la troisième place du podium des régions.

C'est une obligation depuis 2007, toutes les pharmacies doivent accepter de récupérer les médicaments non utilisés par les patients. Qu'ils soient sous forme de sirop, de cachets, de gélules, de sachets de poudre ou de crèmes. La Bourgogne-Franche-Comté fait partie des trois régions où les habitants rapportent le plus de boîtes de médicaments.

La liste des produits qui peuvent être rapportés en pharmacie est le sur site de Cyclamed, accessible grâce à un moteur de recherche. Les produits de parapharmacie, les compléments alimentaires ou les huiles essentielles n'entrent pas dans cette liste.

En 2021, pour 42,16 boîtes de médicaments vendues en moyenne à chaque habitant de Bourgogne-Franche-Comté, 2,83 boîtes par personne ont été rapportés en pharmacie, ce qui place la région en 3e position, derrière les Hauts-de-France et le Centre-Val-de-Loire. L'association Cyclamed estime que les habitants des zones rurales trient plus que ceux des zones urbaines et qu'ils connaissent souvent mieux leurs pharmaciens, ce qui les incite à rapporter leurs médicaments en officine.

L'équivalent de l'éclairage et du chauffage de la ville de Chablis pendant 3 ans

L'ensemble des médicaments revalorisés en énergie en Bourgogne-Franche-Comté permettrait de chauffer et d'éclairer la ville de Chablis (Yonne) pendant trois ans ou le village de Pesmes (Haute-Saône) pendant six ans, estime Cyclamed.

D'après une étude BVA, près de la moitié des Bourguignons déposent systématiquement leurs médicaments non utilisés en pharmacie, et ils sont 61 % à séparer les boites et les notices pour les jeter dans la poubelle de tri, le bon geste à adopter.

Du côté des motivations, c'est la préservation de l'environnement qui arrive en tête, la sécurité sanitaire de la maison arrivant en deuxième position.