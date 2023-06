Redon : à l'hôpital, la fermeture des urgences la nuit prolongée durant l'été

Les habitants d'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan, vivant dans le pays de Redon, vont devoir faire sans urgences hospitalières la nuit pendant encore longtemps. La direction de l'hôpital intercommunal de Redon-Carentoir, a décidé de prolonger la fermeture de ses urgences la nuit de 20 heures à 8 heures jusqu'au 4 septembre 2023 à 8 heures. En dépit de ses efforts de recrutement, l'effectif des médecins urgentistes reste insuffisant. Un seul médecin urgentiste est "susceptible d'être mobilisé dans le cadre du SMUR, le Service mobile d'urgence et de réanimation" précise la direction dans un communiqué.

Faire le 15

Les urgences de nuit sont donc adaptées en concertation notamment avec les centres de régulation et de réception des appels des SAMU 35, 44 et 56, les Services départementaux d'intervention et de secours, SDIS 35, 44 et 56, les transporteurs sanitaires et l'Agence régionale de santé de Bretagne.

En cas d’urgence, il faut impérativement composer le 15 avant de se déplacer, pour obtenir des conseils et, si besoin, un transport sanitaire (pompiers ou ambulances privées) pourra être envoyé à domicile. Le SMUR de Redon reste disponible 24 heures/24 et 7 jours/7 pour assurer la prise en charge de toute urgence vitale. En revanche, l'accueil des patientes pour la maternité n'est pas modifié et continuera d'être assuré y compris la nuit durant cette période.