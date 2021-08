Redon : les urgences fermées quatre nuits en août faute de médecins

"C'est inacceptable. On va se retrouver avec des habitants démunis en pleine nuit", s'indigne Jean-François Mary, président de Redon Agglomération. Faute de médecins urgentistes suffisants, les urgences de Redon devront fermer durant quatre nuits en août. Dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 août, dans la nuit du mercredi 18 au jeudi 19 août, dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 août, ainsi que dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 août, de 20h à 8h du matin, l'accueil des urgences ne pourra pas être assuré.

Pénurie de médecins urgentistes

Le problème n'est pas exceptionnel, rappelle Patrick Besson, le directeur du centre hospitalier de Redon. Il arrive fréquemment que les urgences d'un hôpital soient obligées de fermer pour quelques heures, notamment en période estivale. Pour autant, c'est la première fois à l'hôpital de Redon. Et la raison est simple : on manque de médecins urgentistes.

Pour fonctionner correctement, les urgences de Redon ont besoin de deux médecins urgentistes la nuit. Or pendant l'été, le personnel part en congés, et l'hôpital doit faire appel à des intérimaires. "Et cette année, on constate que le recours à l'intérim est plus difficile", note Patrick Besson. La direction assure avoir cherché des solutions en interne, auprès de l'Agence Régionale de Santé, et même grâce à des réseaux d'entraide entre centres hospitaliers.

Appeler le 15

En cas d'urgence, il faudra donc composer le 15. Les services du Samu choisiront ensuite, en fonction du problème, comment orienter au mieux le patient. Celui-ci pourra être envoyé vers d'autres services d'urgence ouverts comme à Rennes, Nantes ou Vannes, ou revenir se faire soigner le lendemain matin. Une solution qui ne satisfait pas Jean-François Mary. "D'un délai de 10 minutes on passera à un délai d'une heure, et on sait très bien que pour un AVC, au bout d'une heure les chances de s'en sortir sont extrêmement minces", dénonce-t-il.

Le directeur de l'hôpital Patrick Besson se veut tout de même rassurant. Certes, l'accueil des urgences restera fermé, mais un médecin urgentiste du Smur de Redon sera présent à son poste et pourra se déplacer en cas d'urgence. "De toute façon il y aura une réponse médicale, précise Patrick Besson. En interne il y a une organisation qui fait qu'on est en mesure de prendre en charge les urgences vitales. Il n'est absolument pas question qu'on laisse les gens sans solution devant la porte des urgences. C'est notre souci principal."