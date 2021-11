Réécoutez Place Publique : "Comment sauver le système de santé en Mayenne ?"

À l'heure où la désertification médicale n'a jamais été aussi criante en Mayenne, à l'heure où le service des urgences de Laval ferme sporadiquement certaines nuits depuis le 1er novembre, et à l'heure où un projet de coopération entre l'hôpital de Mayenne et le centre hospitalier de Laval est décrié, France Bleu Mayenne a réuni des parlementaires, du personnel soignant et des usagers pour évoquer l'avenir et les solutions pour construire un système de santé plus efficient dans notre département.

