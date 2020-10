Rééducation post-Covid à Lège-Cap-Ferret : "environ 3 à 4 semaines pour remettre un patient sur pied"

France Bleu Gironde : Vous recevez à La Pignada des patients post-Covid. Quels sont les soins que vous prodiguez ?

Marie-Paul Teyssier : Ce sont des patients qui sont déconditionnés à l'effort. En raison de la maladie et des soins parfois longs en réanimation le moindre effort est difficile. Ils sont essoufflés, ils ont perdu énormément de muscles. Donc le travail va consister à leur faire faire du renforcement musculaire et du travail en endurance. Au niveau psychologique ils ont souvent été très affectés avec ce qu'on appelle des syndromes post-traumatiques. Le passage en réanimation est quand même très traumatisant. On travaille aussi sur la nutrition. L'objectif c'est qu'ils retrouvent leur autonomie et leurs capacités physiques.

En moyenne il faut combien de temps pour remettre un patient sur pied ?

Il faut compter 3 à 4 semaines à peu près mais c'est variable en fonction de l'état d'autonomie à l'arrivée.

Est-ce-qu'ils conservent des séquelles de la maladie à la sortie du centre ?

La première séquelle est psychologique. On a des patients qui restent angoissés et parfois un peu dépressifs sur le long terme. On a des séquelles aussi sur la condition physique. Même quand ils sortent de chez nous ils doivent continuer à voir un kiné et à faire un gros travail musculaire et respiratoire.

Vous avez traversé une période d'activité intense au printemps dernier. Est-ce-que vous vous apprêtez à un nouvel afflux de patients ?

Je ne peux pas répondre à cette question mais nous y sommes préparés. Par rapport à la situation au printemps on a un peu plus de recul. Tous nos protocoles sont écrits. On connaît un peu mieux la prise en charge des patients. Il y a ceux en réanimation et à l'hôpital, c'est une chose, mais il y a aussi les malades qui sont chez eux et qui ont aussi besoin d'une rééducation après un épisode aigu.