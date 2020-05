Rééducation post Covid à Nancy : "Le virus affaiblit beaucoup l'organisme" souligne le Pr Paysant

Il y a le Covid-19 mais il y a aussi l'après Covid-19. Sortir d'un service de réanimation ne signifie pas forcément que l'on est totalement guéri. Les poumons, le cœur, les muscles ont été atteints. "Le virus épuise l'organisme", souligne Jean Paysant, professeur de médecine physique et de réadaptation. Il dirige l'Institut régional de réadaptation (IRR) qui a accueilli jusqu'à présent 47 patients dans ses établissements de Nancy (centre Louis Pierquin) et de Lay-Saint-Christophe.

"Les difficultés fonctionnelles sont motrices, les gens ont perdu du poids, du muscle. C'est pour cela qu'ensuite, ils ont du mal à tenir debout, à bouger, à marcher", explique le Pr Paysant. En quoi consiste le travail de rééducation pour ces patients âgés majoritairement de 50 à 70 ans ? "Ils vont réapprendre à faire les transferts entre le lit et le fauteuil, faire quelques pas, être capables de faire des efforts. Il y a aussi une rééducation respiratoire, apprendre à ventiler, mieux utiliser ses muscles respiratoires, notamment le diaphragme."

Réapprendre à marcher, respirer, déglutir

Un travail assuré par les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes. Mais les orthophonistes interviennent également auprès des patients post Covid. "Il ne faut pas oublier la rééducation de la déglutition", note Jean Paysant, "il peut y avoir des troubles."

Les soins prodigués par l'IRR seront d'autant plus long que le passage en service de réanimation aura duré. "Quelqu'un qui a développé une forme grave de Covid aura les conséquences de la maladie qui a affaibli beaucoup de réserves mais aussi les conséquences d'une réanimation longue. Certains vont avoir des escarres, des surinfections, des phlébites ou des embolies pulmonaires. Tout cela continue de vous affaiblir et on a, avec ces patients, beaucoup de travail à remonter." Un travail qui peut durer jusqu'à quatre mois.