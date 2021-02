Refaire la salle d'attente de cancérologie de l'hôpital de Tours, nouveau projet du fonds de dotation du CHRU

Le fond de dotation lance un appel pour refaire la salle d'attente de l'hôpital de jour de cancérologie. Une cinquantaine de patients ont fait des propositions pour améliorer cette pièce peu chaleureuse, sans décoration ni intimité et avec des sièges dépareillés et parfois inconfortables.

Le fonds de dotation du CHRU de Tours lance régulièrement des appels aux dons pour financer des aménagements qui améliorent la vie des patients hospitalisés et de leurs proches. Cette fois, il faut trouver 85 800 euros pour refaire la salle d'attente de l'hôpital de jour de cancérologie du CHRU de Tours, à Bretonneau. C'est actuellement une salle d'attente comme il en existe dans la plupart des hôpitaux : sans décoration particulière ni intimité, éclairée par des néons blafards et où on attend sur des sièges dépareillés et pas toujours confortables. La rénovation envisagée s'inspire des propositions formulées par une cinquantaine de patients dans une boite à idées laissée à cet effet.

L'objectif est de rendre l'ambiance de la salle d'attente plus apaisante

Près de 86 000 euros, c'est une grosse somme, mais dans cette salle, il y a chaque jour 60 à 70 patients qui attendent, plus ou moins stressés, avant un rendez-vous en radiothérapie, oncologie médicale ou hématologie. En résumé, il faut tout changer : remplacer les néons par une lumière plus douce. Miser sur l'aspect apaisant du bois, au sol et sur certain murs. Avoir enfin des sièges confortables, ce qui est loin d'être un luxe pour les patients les plus fatigués. Le plus onéreux, c'est l'installation d'une fresque d'écrans : l'objectif est de diffuser des images et des sons qui calment, pour pouvoir laisser son esprit s'évader et avoir autre chose à regarder que les autres gens qui attendent. Enfin, une nouvelle disposition permettra à chacun d'avoir un peu plus d'intimité.

Si vous souhaitez soutenir ce projet et faire un don au fonds de dotation du CHRU de Tours, vous pouvez le faire sur cette page.