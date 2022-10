Refondation de la santé : cette initiative sarthoise que le gouvernement veut généraliser

Le partie santé du Conseil national de la refondation a été lancée ce lundi 3 octobre au Palais des Congrès du Mans. Pendant toute la journée, des élus, des soignants, des représentants des malades ainsi que le ministre de la Santé François Braun et Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée chargée de l’Organisation territoriale et des professions de santé ont écouté les premières propositions de personnes travaillant sur le terrain. Objectif de cette vaste consultation amenée à se poursuivre dans d'autres départements : améliorer le système de soins français et faire face, le plus rapidement possible, à la désertification médicale galopante.

"Il ne s'agit pas de refaire le constat", a affirmé le Ministre de la Santé, comme il l'avait indiqué sur France Bleu Maine le vendredi 30 septembre. "Le diagnostic, on le connaît. Il est partagé", a rappelé François Braun. "Il faut discuter des solutions, pas des problèmes". Et ce, alors qu'environ un Sarthois sur cinq n'a pas de médecin traitant, comme environ 6 millions de personnes en France.

Gagner du temps avant l'arrivée du SAMU

Parmi les innovations sarthoises abordées au cours de cette journée et pouvant servir d'exemple, celle des Équipes Paramédicales de Médecine d’Urgence : les EPMU. La Sarthe en compte trois en zone rurale. Ce sont des sortes de SAMU avancés. Un binôme aide-soignant et infirmier, en lien téléphonique avec un urgentiste, prend en charge la personne confrontée à une urgence vitale et lui administre les premiers soins avant l'arrivée de l'ambulance ou de l'hélicoptère.

Depuis un an et demi et l'installation de la première équipe à Château-du-Loir, ce système fonctionne bien, d'après son initiateur. À tel point que le docteur Joël Pannetier est consulté par de nombreux collègues. « J'ai dû être appelé par une trentaine de Samu en France et j'ai même des travaux en cours avec des collègues, notamment la Vendée ou la Dordogne. On travaille main dans la main. Il ne se passe pas une semaine sans avoir un appel d'un collègue. Nous diffusons tous nos documents sans aucune restriction, puisque l'idée est que notre expérience puisse servir aux autres », détaille le responsable médical adjoint du SAMU du Mans.

"Ils ont de très bons résultats"

Lui-même médecin urgentiste il y a encore quatre mois, le ministre de la Santé connaît bien cette innovation sarthoise. Elle a vocation à se généraliser dans le cadre de la refondation du système de santé, confirme François Braun. « On en parle depuis des années dans le milieu de la médecine d'urgence. Ils ont de très bons résultats. Ils ont montré qu'on gagnait 20 min ou 25 min sur l'arrivée d'une équipe de réanimation. Donc voilà typiquement le genre de choses qu'il faut maintenant encadrer d'un point de vue réglementaire et donner la possibilité à d'autres territoires de l'utiliser ». En Sarthe, après Château du Loir, Saint-Calais et Le Bailleul, une quatrième équipe paramédicale de médecine d'urgence doit être installée prochainement à La Ferté-Bernard.