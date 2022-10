Refondation de la santé : les propositions de l'association de citoyens contre les déserts médicaux

Le constat est sans appel. Selon l'Association des maires ruraux, il manque plus de 6.000 médecins généralistes dans les campagnes. En Sarthe, par exemple, il faudrait 300 praticiens supplémentaires pour atteindre le taux jugé raisonnable d'un médecin pour 1.000 habitants. Cette étude menée en partenariat avec France Bleu confirme ainsi qu'il est six fois plus difficile de consulter un médecin en milieu rural qu'en ville.

C'est dans ce contexte que le gouvernement lance, ce lundi 3 octobre au Mans, le volet "santé" du Conseil national de la refondation (CNR). Le Ministre de la Santé sera présent pour le début de ces discussions censées faire remonter les propositions du terrain pour lutter contre la désertification médicale. Invité de France Bleu Maine vendredi 30 septembre, François Braun a d'ores et déjà fermé la porte à l'obligation, pour les médecins de s'installer dans les zones sous-dotées. Ce serait "néfaste", avait-il justifié.

Une lettre ouverte au Ministre de la santé

Invitée à ce Conseil national de la refondation consacré aux questions de santé, "l'Association de citoyens contre les déserts médicaux" (ACCDM) formulera quatre propositions phares. Dans une lettre ouverte, elle interpelle le Ministre de la santé pour qu'il prenne des "mesures efficaces et courageuses pour améliorer l'accès aux soins".

Contraindre les installations et limiter l'exercice des remplacement

Sa première proposition est "d'interdire l'installation là où il y a plus d'un médecin pour 1.000 habitants". Cette mesure est "simple et ne coûte rien", plaide le docteur Michel Landais, l'un des membres de "l'Association de citoyens contre les déserts médicaux" en Sarthe. La deuxième est "d'interdire les remplacements de plus de trois ans ou, en tout cas, l'obligation pour le praticien, au delà de cette durée de repasser sa certification". Michel Landais s'en explique : "Ce n'est pas en faisant des remplacements qu'on acquiert une expérience médicale, notamment pour suivre les pathologies chroniques".

Faire monter les infirmiers en compétences

La troisième proposition est de "favoriser la création de postes d'Infirmières en pratique avancée (IPA)". Le docteur Landais détaille : "Ce sont des infirmières qui disposent d'un Master 2 en santé. Elles peuvent suivre de manière autonome un certains nombre de pathologies chroniques sans passer par un médecin". Le généraliste témoigne : "Nous en avons deux à La Ferté-Bernard. Cela change la vie".

Devenir "médecin associé" après trois années d'internat

Le gouvernement a prévu d'ajouter une "année de consolidation" au cursus des futurs généralistes, qui serait effectuée hors de l'hôpital et en priorité dans des zones sous-dotées. "L'Association de citoyens contre les déserts médicaux" n'y est pas favorable. Elle propose plutôt que les étudiants , après leurs trois années d'internat, deviennent "médecins associés dans des cabinets avec un ou plusieurs maîtres de stage". Michel Landais, insiste : "Ils donneraient deux années de travail dans ces cabinets en étant payé à la consultation, comme tous les médecins et non sous-payés comme le sont les internes". Pour ce généraliste à la retraite qui a repris du service en Sarthe, cette mesure "permettra de renforcer tout de suite les cabinets médicaux et donc allègera le travail des services d'urgence à l'hôpital".

"Un Ministre de la santé, médecin, qui comprend"

Le Sarthois Michel Landais participe ce lundi au lancement du Conseil national de la refondation consacré à la santé au Mans. Il estime avoir de bonne chances d'être entendu. "Nous avons un ministre qui n'est pas un politique pur. Il est médecin", rappelle le généraliste de La Ferté-Bernard. "Il a été chef d'un services d'urgences. Il a exercé des responsabilités nationales au SAMU. François Braun est quelqu'un qui, je pense, comprend les choses et est capable de porter les messages", explique-t-il. Michel Landais nuance toutefois : "Nous savons bien qu'au dessus de lui, il y a le Président de la République et des politiques avec parfois, l'influence des lobbies, en particulier les syndicats de médecins".