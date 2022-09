Réforme de la garde ambulancière en Mayenne : les élus et les habitants attendent les explications de l'ARS

L'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire va détailler ce mercredi la réforme des gardes ambulancières pour le département de la Mayenne. Les mesures déjà prises par l'ARS suscitent l'incompréhension et la colère des élus et des habitants.

L'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire va détailler ce mercredi sa réforme de la garde ambulancière, qui vise à partager les transports urgents entre les ambulanciers privés et les pompiers. En Mayenne, celle de Javron-les-Chapelles est déplacée à Mayenne, et ça provoque l'indignation des habitants et des élus, l'accès aux soins risque d'en pâtir estiment-ils. Il y a donc du changement et des crispations avec cette réforme mais l'ARS se veut rassurante.

Premier changement : on passe de 7 secteurs de garde à 5. Celui de Javron au nord, on le savait, et celui de Craon au sud du département sont supprimés, regroupés dit l'ARS, avec respectivement ceux de Mayenne et de Château-Gontier.

Autre changement : l'ARS indique que ce sont désormais les pompiers qui assureront les gardes de nuit sur ces deux secteurs ainsi que sur ceux d'Ernée et d'Evron. En définitive il n'y aura plus que sur le secteur de Laval où des ambulanciers assureront les gardes de nuit. L'ARS assure qu'avec cette réforme, le temps global de garde va augmenter et que des ajustements seront réalisés si nécessaire.

Mais certains élus, notamment dans le Nord-Mayenne, craignent que les transports d'urgence soient désormais trop éloignés de certaines communes. Et puis la question de la disponibilité des pompiers se pose : pas d'inquiétude, ils sauront se mobiliser explique Olivier Richefou, président du département et du SDIS 53, qui regrette tout de même un manque de concertation et d'information de la part de l'ARS envers les élus des territoires concernés.