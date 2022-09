Réforme de la garde ambulancière : le dispositif pourra être réajusté en Mayenne, souligne l'ARS

Cette réunion était réclamée depuis plus d'un mois par de nombreux élus mayennais. L'Agence régionale de santé (ARS) leur a présenté ce mercredi 14 septembre la réforme de la garde ambulancière dans le département. L'objectif de cette rencontre, organisée à la préfecture de la Mayenne, était de mettre fin aux inquiétudes concernant la prise en charge des patients mayennais. Les permanences d'ambulanciers sont réorganisées depuis le 5 septembre en Mayenne. Certains élus mayennais dénoncent une prise en charge des patients qui sera plus longue. L'ARS fait donc de la pédagogie et se veut rassurante : la réforme vise à mieux optimiser les ressources de transports sanitaires urgents pour apporter une meilleure réponse à la population mayennaise.

Des gardes désormais assurées 24h/24 et 7 jours sur 7, selon l'ARS

L'annonce a pris de court de nombreux élus en plein cœur de l'été. Ils ont appris que le pôle ambulancier de Javron-les-Chapelles allait disparaître à partir du 5 septembre et serait désormais rattaché à celui de Mayenne, de même pour celui de Craon, transféré à Chateau-Gontier-sur-Mayenne. Les permanences d'ambulances dans notre département passent donc de 7 à 5.

Le système ne fait qu'améliorer la réponse à la population mayennaise.

Colonel Marc Horeau, directeur du SDIS 53

Cette réforme de l'ARS, qui est nationale, vise à réorganiser les transports sanitaires urgents pour mieux les coordonner. Les gardes seront désormais assurées 24h/24 et 7 jours sur 7, selon l'agence régionale de santé. La prise en charge des patients sera donc meilleure assure-t-elle puisqu'avant la réforme, les ambulanciers assuraient des gardes toutes les nuits de 20 heures à 8 heures, et 24h/24 les week-end et les jours fériés seulement. "Ces gardes nous mobilisaient beaucoup de moyens pour peu d'interventions", affirme Alexandre Pleurmeau, le président de l'Association départementale des transports sanitaires urgents (ATSU) en Mayenne. Selon lui, 240 interventions en 2021 ont été réalisées par la garde ambulancière de Javron-les-Chapelles. Les ambulances privées vont donc renforcer leur présence la journée, alors qu'elles étaient moins disponibles jusque-là.

Désormais, les pompiers interviendront en priorité la nuit et non plus les ambulances privées. Les pompiers avaient du mal à trouver des forces vives pour intervenir le jour puisque 90% des sapeurs-pompiers mayennais sont volontaires, ils travaillent donc dans la journée : c'est plus simple pour eux d'être de garde la nuit et le week-end. "L'objectif de la réforme, c'est de renforcer la garde en journée des ambulanciers privés pour limiter l'activité opérationnelle des sapeurs-pompiers en journée. C'est compliqué de demander à un employeur de sapeur-pompier volontaire de libérer son personnel pour assurer une carence en journée. En Mayenne, on se base essentiellement sur le volontariat puisque nous avons 1400 sapeurs-pompiers volontaires pour 117 sapeurs-pompiers professionnels", souligne le colonel Marc Horeau, directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de la Mayenne. Pour lui, il s'agit d'un "partenariat gagnant-gagnant" : le "système est fait pour améliorer la réponse à la population mayennaise", insiste-t-il. "Pour la population, on renforce le maillage et la capacité à intervenir", confirme Valérie Jouet, "la directrice de l'ARS en Mayenne".

La population se retrouve dans la même situation qu'avant la réforme.

Alexandre Pleurmeau, représentant des ambulanciers privés en Mayenne

L'ARS met en avant une réorganisation des transports en coulisses pour mieux optimiser les ressources en personnel et précise que rien ne changera pour les patients mayennais. En cas de problème, ils doivent appeler le 15 et un médecin-régulateur se chargera ensuite de faire intervenir le transport sanitaire urgent le plus près : les ambulances privées de garde ou les pompiers. Le directeur du SDIS 53 rappelle que les prises en charge des patients sont des missions qui ne sont pas prioritaires pour les pompiers. "Si toutes les ambulances sont prises, les sapeurs-pompiers peuvent être déclenchés", souligne-t-il.

Un dispositif en phase expérimentale

L'ARS précise également que le nouveau dispositif est en phase d'expérimentation et qu'il pourra être réajusté. Un premier bilan sera fait à la fin du mois d'octobre. "Entre le mois de septembre et la fin du mois d'octobre, on va évaluer, regarder comment l'organisation fonctionne, concerter, réunir à nouveau les instances telles que le Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS) qui est une instance qui réunit de nombreux acteurs, des professionnels de santé élus. Ce CODAMUPS sera réuni sous l'égide de Monsieur le Préfet et de l'ARS à la fin du mois d'octobre, de façon à mieux partager les enjeux de l'organisation et surtout rassurer", précise Valérie Jouet, la directrice de l'ARS en Mayenne. Des évaluations du nouveau dispositif seront ensuite réalisées tous les 4 ou 6 mois, affirme-t-elle.