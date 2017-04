Réforme de la Sécu : l'hôpital de jour du CHU de Dijon en danger ?

Les hôpitaux de jour vont-ils disparaître ? C'est la crainte au CHU de Dijon et dans les hôpitaux publics en général, depuis le vote d'un nouvel arrêté, le 1er mars dernier dans la loi de financement de la sécurité sociale. Le président de la Fédération hospitalière de France veut mobiliser.

C'est un ajout à la Loi de financement de la sécurité sociale qui prévoit des nouveaux tarifs pour les actes médicaux faits à l'hôpital de jour où sont accueillis les malades chroniques ou les patients atteints de maladies longues. Des tarifs beaucoup plus bas qu'avant et qui ne permettront pas aux hôpitaux de remplir correctement leurs caisses.

Et si le CHU de Dijon ne gagne plus d'argent en effectuant des bilans complets en une seule journée au même endroit, il faudra que les patients aillent le faire ailleurs, chez chaque spécialiste ! Et pour nous c'est la galère. "Un patient atteint de diabète, explique très concrètement le docteur Petit, qui venait quelques heures à l'hôpital de jour rencontrer tous ses médecins, faire tous ses examens et repartait avec un bilan complet et si besoin un nouveau traitement, devra, avec cette réforme, prendre rendez-vous au coup par coup avec chacun des spécialistes." Une aberration médicale et financière pour ce professionnel.

Car "dans des régions comme la Bourgogne où les distances sont très grandes, cela va engendrer des frais de déplacements parfois médicalisés et qu'il faudra rembourser. Donc l'économie qui intéresse le ministère de la santé avec cette réforme n'est même pas certaine."

L"accueil de l'hôpital de jour au CHU de Dijon © Radio France - Faustine Mauerhan

L'équivalent de 12 infirmières en moins en cancérologie

Le manque à gagner pour les services en revanche est on ne peut plus clair. Le docteur Scioti n'a pas mis longtemps à faire son calcul : "les nouveaux tarifs qu'on nous propose, c'est 500 à 600.000€ de manque à gagner à l'année pour mon service. 500 à 600.000€ c'est le salaire de 12 à 15 infirmières." Et pour le CHU de Dijon en entier, cette réforme représente 5 millions d'euros de perte, une véritable casse de l'hôpital.