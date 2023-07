"Regardez la lune, elle vous surprendra toujours" : les conseils de l'astrophysicien Eric Lagadec

La lune est une enfant terrible. Pas tant par son comportement, même s'il a une incidence non négligeable sur la planète Terre. Mais plutôt par sa naissance, conséquence d'un événement d'une violence inouïe : une collision qui s'est produite peu après la formation de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années. "Une protoplanète de la taille de Mars est entrée en collision avec notre planète", résume Eric Lagadec. Après ce choc d'une énergie incommensurable, un disque d'accrétion s'est formé autour de la Terre : "Pendant quelque temps, il y a dû avoir des anneaux autour de la planète, ça a dû être assez spectaculaire", lance Eric Lagadec qui évoque régulièrement son amour pour la beauté de la planète Saturne.

Avec des jumelles ou un télescope, il est possible de voir des détails impressionnants sur la lune © Maxppp - Silas Stein

Une lune plutôt sale et qui s'éloigne de nous

La lune est donc une vieille dame qui accompagne l'humanité depuis ses débuts. Un astre qui vieillit mal. En tout cas si l'on parle de sa luminosité. Car elle a beau nous paraître parfois extrêmement brillante, au point de devenir une pollution lumineuse naturelle, la lune est de plus en plus sale : "La lune était beaucoup plus brillante à sa formation que maintenant. Beaucoup de poussières se sont posées dessus donc elle reflète moins bien la lumière. C'est comme un miroir qui aurait pris la poussière".

L'albédo, le pouvoir de réflexion de la lune, n'est que 0,12. Cela veut dire que la lune ne réfléchit que 12% de la lumière qu'elle reçoit contre près de 70% pour Vénus.

La lune est grêlée de milliers de cratères que l'on peut voir avec des jumelles ou des télescopes. Ici, on voit la Terre en arrière-plan. © Maxppp - National Pictures / Kaguya Atlas (Springer)

Une lune vieille et relativement sale. Voilà pourquoi, peut-être, elle a tendance à prendre du recul. Elle s'éloigne de manière régulière de la Terre. À un rythme très lent : "C'est de l'ordre de quelques centimètres par an. On le mesure très précisément en tirant sur la lune avec des lasers depuis la terre sur des miroirs qui ont été installés par la mission Apollo", explique Eric Lagadec. Le phénomène est lié à la force d'attraction gravitationnelle qui ralentit la rotation de la Terre de deux millièmes de seconde par an, ce qui a une conséquence sur les équilibres orbitaux de deux astres.

Deux "superlunes" en août

Fuyante et coquette la lune, puisqu'elle ne nous montre également qu'un seul profil. Voilà pourquoi l'on parle souvent de la face cachée de la lune. Ce phénomène intriguant n'est en fait pas si exceptionnel, il est lié à une double rotation combinée rappelle Eric Lagadec : "C'est ce qu'on appelle une rotation synchrone, c'est assez commun dans le rapport entre les astres".

Il est plus facile de voir les cratères lunaires en regardant le terminateur, la bande entre la zone sombre et la face éclairée de la lune © Maxppp - Rafael Pacheco Granados

On ne peut évidemment pas parler de la lune sans évoquer la lunaison : l'intervalle de temps entre deux nouvelles lunes qui est en moyenne de 29 jours et un peu plus de douze heures. Il y aura d'ailleurs 13 pleines lunes cette année, dont deux au mois d'août, le 1er et le 31 (lié au fait que la première pleine nuit de l'année a eu lieu tôt, le 7 janvier). Ces pleines lunes estivales seront potentiellement impressionnantes puisque ce seront des superlunes, lorsque la lune est au plus proche de la Terre. Elle peut se rapprocher jusqu'à 356.000 km (ce sera 357.000 le 31 août).

Les Bretons sont bien placés pour savoir que la lune est responsable des marées. Une pêche à pied à Carentec dans le Nord-Finistère © Radio France - Thomas Biet

Ces jours correspondront d'ailleurs avec de forts coefficients de marée. Tous les Bretons savent que la lune a pour principale incidence son impact sur les côtes. C'est grâce à elle que l'on peut s'adonner aux délices de la pêche à pied : "La force de gravité du soleil et de la lune déforme la Terre et notamment les océans qui vont s'allonger en direction de la lune et du soleil, ce qui explique que les grandes marées ont lieu lorsque les trois astres sont alignés, soit lors de pleines lunes ou des nouvelles lunes." Des marées qui peuvent également être redoutables si l'on ne prend pas garde au marnage, la différence entre le niveau le plus bas et le plus haut de l'eau. En France, c'est au Mont Saint-Michel qu'il est le plus important (jusqu'à 14 mètres), devant Roscoff (près de 10 mètres). Le service qui calcule les marées en France est d'ailleurs basé à Brest, c'est le SHOM, le service hydrographique et océanographique de la Marine .

La lune et le soleil ont la même taille apparente

L'éclipse lunaire est beaucoup plus fréquente que l'éclipse solaire et a l'avantage de s'observer très facilement © Maxppp

Quand on évoque la lune, on pense aussi aux éclipses qui donnent lieu à de fabuleux spectacles. Il y a les éclipses de soleil et les éclipses de lune. Les plus fréquentes sont les éclipses lunaires. C'est alors la Terre qui se trouve entre la lune et le soleil, projetant ainsi sa propre ombre sur la face visible du satellite naturel : "La lune se trouve dans l'ombre de la Terre, donc on se dit qu'elle devrait être sombre, mais comme la lumière qui nous provient traverse l'atmosphère, elle prend une teinte rouge et l'on nomme souvent ces lunes des lunes de sang".

Mais alors pourquoi n'a-t-il pas des éclipses de lune tous les 29 jours ? Parce que la trajectoire de la lune autour de la Terre n'est pas plane. Elle est inclinée par rapport à l'écliptique donc même lorsque la Terre est située entre la lune et le soleil, elle ne la cache pas toujours.

Une éclipse partielle du soleil est moins impressionnante qu'une éclipse totale mais elle peut être facilement observable avec des lunettes adaptées © Maxppp - Alexandre Marchi

Prochaine éclipse totale de soleil en France en 2081

Les éclipses de soleil, bien plus rares, sont les plus impressionnantes. L'astre du jour peut être partiellement, voire totalement, obstrué pendant quelques minutes par la lune. Ces éclipses totales sont assez rares. Il faut, en outre, pour les observer, se situer dans la fine bande de terre se trouvant dans l'ombre de la lune. Elles sont liées à une caractéristique assez extraordinaire du soleil et de la lune : vus depuis la Terre, les deux astres ont presque le même diamètre apparent. La lune est petite et proche, le soleil est gros et lointain, et tout cela est quasiment proportionnel : "Il se trouve que le rapport de taille et de distance de la Terre est le même pour la lune et le soleil", confirme Eric Lagadec. Une lune plus petite ou plus éloignée ne nous cacherait pas intégralement le soleil. Même chose pour un soleil plus proche ou plus gros.

La dernière fois que les Français ont pu observer une éclipse totale, c'est en août 1999 : "L'ombre avait recouvert la Bretagne, mais pour voir l'éclipse totale, il fallait être en Normandie" se rappelle Eric Lagadec, "mais voir le ciel devenir plus obscur et entendre tous les oiseaux qui s'arrêtent de chanter, je me le rappellerai". L'astrophysicien avait 19 ans à l'époque. Pour la prochaine éclipse totale du soleil en France, le 3 septembre 2081, il fêtera ses 101 ans. Cette fois, promis, l'éclipse sera totale en Bretagne .

Si la lune nous séduit, c'est aussi parce qu'elle arbore une impressionnante garde-robe. Une palette de couleurs qui va du gris le plus sombre à l'écarlate en passant par le mauve, le brun ou le bleuté. "Il faut savoir que la lune est grise naturellement", précise Eric Lagadec, "mais quand la lune se lève, la lumière qu'elle renvoie traverse une grande quantité d'atmosphère ce qui change sa couleur".

Une lune rougeâtre se produit généralement au lever de la lune, lorsque la lumière réfléchie traverse une grande quantité d'atmosphère © Maxppp - Saurabh Sirohiya

Une lune qui se lève sera donc plutôt rouge, elle peut aussi devenir bleue lorsque la composition de l'atmosphère change comme lors d'incendies : "On a vu des lunes magnifiques lors des terribles incendies dans les Monts d'Arée l'été dernier", rapporte le scientifique. On peut également observer régulièrement une lune cendrée : "C'est lorsqu'on a un fin croissant de lune et que vous voyez que la partie sombre prend une couleur un peu bleue, c'est en fait un clair de terre".

Ce clair de terre est la lumière de la Terre qui se reflète sur la partie la plus sombre de la lune. Pourquoi bleu ? Car la Terre est recouverte à 70% d'eau. La lune rousse est elle un terme de jardinage. Elle prévient les jardiniers qu'il peut encore geler par temps clair après Pâques.

Un autre phénomène impressionnant avec la lune est le halo lunaire. Cet immense cercle qui se forme parfaitement autour de la lune : "On ne peut pas le prévoir, mais ça arrive régulièrement, c'est lorsqu'il y a des cristaux de glace dans l'atmosphère, ça crée un cercle vraiment parfait et toujours de la même taille autour de la lune", précise Eric Lagadec qui conclut : "Regardez la lune, elle vous surprendra toujours".

L'info en plus : une erreur de traduction à l'origine des Martiens

Le saviez-vous ? Quand on parle d'extraterrestres, on évoque souvent les Martiens. Beaucoup plus en tout cas que les Jupitériens, les Vénusiens ou les Mercuriens. Tout est parti d'une mauvaise traduction, explique Eric Lagadec : "A la fin du 19ᵉ siècle, un astronome italien observe Mars et trouve des structures bizarres qu'il nomme 'canale'. Or, il se trouve que l'on peut traduire ce mot de deux manières en français : chenal qui est quelque chose de naturel ou canal qui est quelque chose d'artificiel".

Camille Flammarion, grand amateur d'astronomie (il publie l'Astronomie populaire en 1880), choisit la deuxième traduction : "Un homme d'affaires américain tombe sur le livre et se passionne pour Mars. Il construit même un grand télescope à Flagstaff en Arizona sur une montagne qu'il appelle le 'Mont Mars' pour observer ces canaux. Il devient un peu fou et se dit qu'il est en train de voir une civilisation avancée qui lutte contre la sécheresse".

Les écrits de l'homme tombent entre les mains de H.G Wells (La Guerre des Mondes) et l'inspirent : les Martiens sont nés. "Tout ça à cause d'une mauvaise traduction et d'un homme qui a cru voir des canaux sur Mars alors que l'on sait depuis que ce sont des structures géologiques". La seule chose que l'on sait pour l'heure, c'est que Mars est une planète habitée de robots, ceux que l'on a envoyé depuis la Terre. Mais l'enjeu est de taille : "On ne sait pas si la vie a pu se développer sur Mars, en revanche, on sait qu'il y a eu de l'eau. Si on trouve des traces de vie ancienne, cela veut dire que la vie peut apparaître assez facilement, ce serait une véritable révolution".

La carte du ciel de ce 31 juillet