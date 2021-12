Règles anti-Covid en Sarre : "les non-vaccinés vont devoir drastiquement renoncer à leur vie sociale"

La cinquième vague touche toute l'Europe, et nos voisins directs prennent eux aussi de nouvelles mesures pour tenter d'enrayer la propagation du virus, comme en Allemagne, et notamment en Sarre, où le ministre-président, Tobias Hans, a annoncé un quasi-reconfinement des non-vaccinés : "La Sarre anticipe des décisions qui vont probablement intervenir jeudi à Berlin : les non-vaccinés vont devoir drastiquement renoncer à leur vie sociale", explique Christophe Arend, député LREM de Forbach, président du groupe d'amitié franco-allemande à l'Assemblée nationale, et invité de France Bleu Lorraine ce mercredi.

Concrètement, à partir du 6 décembre, ils ne peuvent plus accéder à aucune activité non-essentielle : ils peuvent encore aller travailler (mais avec un test négatif), prendre les transports en commun, et faire leurs courses dans les commerces dits "essentiels", comme les supermarchés. "Selon la directive, ils doivent même limiter leurs contacts aux seuls membres de leur foyer", précise Christophe Arend.

La vaccination, c'est le seul moyen de ne pas saturer les hôpitaux."

Ces mesures sont-elles disproportionnées ? Pas vraiment, pour le député : "la Sarre reçoit des malades qui viennent d'autres Länder, la France a proposé son aide, on a à nouveau une saturation des hôpitaux. Or, la vaccination, c'est le seul moyen de ne pas les saturer. Je trouve que tout ce qui est de nature, aujourd'hui, à encourager les gens à aller se faire vacciner est une bonne chose dans la mesure où ça va permettre à des personnes qui ont besoin de l'hôpital en dehors du Covid d'en bénéficier".

Vaccinés ou guéris ET testés

En plus d'être vaccinés ou guéris, il faudra désormais présenter un test négatif en Sarre, pour aller au restaurant, au bar, au musée, au concert ou encore au cinéma, faire du sport en salle ou participer des événements en intérieur : c'est la règle dite "2G+". Par ailleurs, la fermeture des discothèques et des clubs a été décidée. Les frontaliers devront donc bien se renseigner avant de se rendre en Allemagne, selon les activités qu'ils souhaitent y pratiquer.

Une réunion au plus haut sommet de l'Etat pour décider de nouvelles mesures

La réunion qui doit se tenir jeudi avec la chancelière Angela Merkel à Berlin pourrait bien ouvrir la voie vers la vaccination obligatoire pour tous. "Le contexte, c'est qu'en Allemagne, il y a zéro vaccin obligatoire pour l'instant, quand en France on en a onze. Qu'elle veuille y venir nous montre la gravité de la situation", souligne Christophe Arend, qui le répète : "la vaccination aujourd'hui a fait ses preuves - on a infiniment moins de risques de finir en réanimation."

Faut-il y venir en France ? "Je ne souhaite pas qu'on oblige, je crois en la pédagogie pour montrer aux gens que c'est dans leur intérêt et celui de leur entourage. Mais s'il fallait en arriver là pour retrouver une vie normale et pour permettre à chacun de se faire soigner quand on a besoin de l'hôpital, je n'hésiterais pas", assène Christophe Arend.

Le Grand-Duché serre la vis

Au Luxembourg, les règles se durcissent également : pour aller travailler, le CovidCheck, le pass sanitaire local, deviendra obligatoire à partir du 15 décembre, et les non-vaccinés n'auront plus accès aux bars et aux restaurants. Même chose pour assister à un match de foot ou au cinéma, et les responsables des établissements pourront contrôler eux même les identités de leurs clients, pour éviter les fraudes.