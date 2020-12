Règles sanitaires à Metz : des infractions dans la vente à emporter

L'épidémie de coronavirus repart à la hausse en Moselle : le taux d'incidence (le nombre de contaminations pour 100.000 habitants) a augmenté de 30% en 10 jours. Et avec les courses de Noël, les habitants se pressent dans les commerces. Le secrétaire général de la Moselle a procédé à des contrôles ce mardi en centre-ville de Metz pour vérifier notamment que les jauges de clients étaient bien respectées. Les contrôles ont porté aussi sur la vente à emporter. Et là, pas mal de commerces et de clients sont en infractions parce que les boissons ou la nourriture sont consommées sur place.

Vous avez trop de monde devant votre stand - le secrétaire général de la Préfecture

Le secrétaire général de la préfecture Olivier Delcayrou interpelle le responsable d'un établissement qui a monté un stand de café, bière et crêpes : "Vous avez trop de monde devant votre stand et cette cliente repart sans couvercle sur son café. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que les chiffres du coronavirus explosent en Moselle et si l'on ne veut pas se reconfiner, il faut respecter les gestes barrières". Le patron du bar, Frédéric Bua, promet de retenir la leçon : "On va faire attention de bien mettre des couvercles sur les boissons et d'envelopper les crêpes dans du film ou de l'alluminim".

Boire notre bière dans la voiture, c'est moins drôle

Le message de la préfecture est simple : si l'on consomme sur place, on enlève son masque et on risque de contaminer d'autres personnes. Mais les clients ont du mal avec ces règles. Un verre de bière à la main, deux étudiantes se font sermoner : "On ne savait pas qu'on n'avait pas le droit, on va devoir boire notre bière dans la voiture, c'est moins drôle!". Après la pédogie, s'il n'y a pas de changement dans les établissements contrôlés, ce sera la sanction : amende, voire fermeture administrative.