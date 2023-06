Regroupement des maternités de Haute-Corse : "Pour le confort et la sécurité des futures mamans"

Le regroupement des maternités de Haute-Corse -celle du Centre Hospitalier de Bastia et celle de l'ex-clinique Maymard (Almaviva)- est effectif depuis ce jeudi 1er juin. Et c'est presque un nouveau service qui voit le jour à Falcunaghja : avec notamment, des salles d'exploration fonctionnelle et des salles de naissance neuves, bien équipées, pensées pour le confort et la sécurité des futures mamans et de leurs bébés.

L’occasion de rassurer surtout celles qui en particulier avaient initialement d'autres projets. « Je comprends parfaitement quand on s'est projeté dans quelque chose et justement, on parle de projet de naissance, donc quand on se projette sur un projet de naissance dans un lieu avec des professionnels, je peux comprendre qu'il y ait déception » explique Sophie Guillaume, sage-femme coordinatrice de la maternité de l'Hôpital de Bastia. « C'est pour ça qu'on a organisé des entretiens d'inscription, pour pouvoir écouter, rassurer et présenter ».

Logique de parcours de soins

Un service renforcé, réorganisé, réhabilité et bien pensé selon le Dr. Harold Jelen, son responsable. « Ce qui est intéressant, c'est quand ils ont constitué le bloc, ils ont prévu que les choses soient interchangeables, c'est-à-dire que si demain imaginez il y a une croissance de la maternité, on pourrait transformer cette chambre en salle d'accouchement ».

La réorganisation du service, sa réhabilitation, apportent aussi beaucoup de sécurité, selon Marie-Hélène Lecenne, directrice de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Corse. « Il y a à noter aussi cette logique de parcours de soins qui apporte beaucoup de sécurité puisque on voit qu’on est pas très loin des urgences, on a les salles de naissance et on a la proximité du bloc chirurgical donc c'est également une logique de parcours de soins ».

Coordination médicale pluridisciplinaire

L’équipe de l'hôpital a été étoffée par l'arrivée des volontaires de la clinique Almaviva. Les pratiques entre l'accouchement en secteur privé sont « un petit peu différentes » estime Christophe Arnould, le directeur du Centre Hospitalier de Bastia. « En secteur privé, vous avez un suivi par un gynécologue-obstétricien qui vous accouche » souligne-t-il. « Alors que dans les hôpitaux publics, le suivi est bien réalisé par les gynécologues-obstétriciens, mais les accouchements sont réalisés par les sages-femmes qui en ont toutes les compétences et le savoir-faire et qui participent également au suivi. Il y a une coordination médicale pluridisciplinaire qui qui est à être mettre en avant. C'est d'ailleurs une force aussi, et c'est pour ça que le modèle est le modèle retenu, partout en France ».

Vers la création prochaine du premier centre de PMA

Confort, sécurité, qualité sont les maîtres-mots de cette presque-nouvelle maternité dont l’activité va croître pour atteindre environ les 1 500 accouchements par an et permettre de consolider l'offre de soins avec la création prochaine du premier Centre de PMA (Procréation médicalement assistée) de Corse. « On n’a pas mal bataillé pour avoir cet agrément. Actuellement, l'Agence de Biomédecine et l'ARS ont donné leur autorisation donc il ouvrirait normalement ses portes –je parle au conditionnel– fin 2024 ». Et d’ajouter : « Cela fera déjà une offre de soins qui n'existait pas en Corse jusque-là et par là même on a bien espoir que le fait d'avoir une belle structure polyvalente et globale permettra d'attirer de jeunes praticiens et pérenniser l'offre de soins pour toute la Corse ».

Quid de la maternité de Porto-Vecchio ?

Après ce regroupement effectif des maternités de Haute-Corse, la question de la maternité de Porto-Vecchio reste en suspens. « Cette maternité impose un travail qui soit spécifique » précise Marie-Hélène Lecenne. « On est vraiment à 2h30 de Bastia et à 2h30 d'Ajaccio donc c'est très important qu'on ait une réflexion territoriale. Celle-ci n'est pas encore aboutie. Après ce qui a commencé avec le nouveau PDG de la clinique, c'est le fait que la maternité de Porto-Vecchio rentre dans les réseaux de périnatalité, à la fois du département de Haute-Corse et du département de Corse-du-Sud. Donc pour nous, c'est très important cette logique d'intégration, c'est un gage de qualité, de suivi et de sécurité, un partage de compétences et aussi tout ce qui est dépistage, tout ce qui est suivi, des grossesses supposées ou possiblement pathologiques. Pour nous, c'est très important, donc il y a déjà une valeur ajoutée qui est en train de se mettre en place et il reste à écrire, finalement, l'avenir de la maternité de Porto-Vecchio » conclut la directrice de l’ARS de Corse.

