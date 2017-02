Regroupement en vue à Brive pour les maternités de l'hôpital et de la clinique

Pour l'instant, les deux maternités travaillent chacune de leur côté. Mais la Mutualité Française Limousin, propriétaire de la clinique Saint-Germain, s'est rapprochée de l'hôpital par l'intermédiaire de la mairie pour envisager ce rapprochement.

Les deux maternités de Brive ne feront bientôt plus qu'une. C'est en tout cas le sens du projet de regroupement entre les deux structures. Pour l'instant, l'une est publique : c'est celle de l'hôpital avec ses 800 à 850 naissances par an. L'autre est privée, c'est celle de la clinique Saint-Germain détenue par la Mutualité Française Limousine avec ses 650 naissances à l'année.

Toutes les naissances à l'hôpital

Mais dans le sillage d'un changement de gouvernance, en 2016, le conseil d'administration de la Mutualité Française Limousine préconise désormais "des partenariats plus étroits avec l'ensemble des établissements de santé du Limousin" explique Franck Bonichon, le directeur général. Alors d'ici la fin 2017, au lieu d'avoir des naissances à la clinique et des naissances à l'hôpital distant de quelques centaines de mètres, les 1.500 mises au monde se feront à la maternité de l'hôpital. "On va les rassembler et donc utiliser à plein le potentiel de chacune des équipes", pose Vincent Delivet, le directeur général de l'hôpital avec sa maternité de niveau 2A et son service de néo-natalité et de réanimation. "On aura une unité de lieu et une proximité avec l'ensemble du plateau technique nécessaire pour des prises en charge un peu plus complexes. Mais ce qui n'empêchera pas, par ailleurs, d'avoir une prise en charge des grosses physiologiques de façon satisfaisante."

"On passe d'activités a priori déficitaires à des activités qui deviennent équilibrées"

Le suivi des femmes se poursuivra lui à la clinique Saint-Germain, et il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur l'emploi promet Franck Bonichon, "l'ensemble du personnel aura ses emplois sauvegardés et transférés vers l'hôpital." Derrière tout ça, il y a aussi une question économique que justifie Vincent Delivet, le patron de l'hôpital. "En regroupant l'ensemble de cette activité, on passe d'activités qui sont a priori déficitaires à des activités qui deviennent équilibrées. Donc c'est intelligent pour tout le monde parce que, ce qu'on ne perd pas comme argent sur une activité de service public qui est essentiel pour la population, on peut le réinvestir sur d'autres prises en charge et même sur la qualité du service rendu y compris en maternité." Mais sans que ça soit l'usine, affirment les parties, car avec 1.500 naissances la prise en charge restera très humaine.