Régulation de l'accès aux urgences dans la Manche : quel bilan un mois après ?

C'est le passage obligé depuis un mois dans la Manche en cas de problème ; il faut appeler le 15 avant de se présenter aux urgences, et ce quelque soit l'heure ou le lieu où vous vous trouvez. Cette généralisation été mis en place le 3 juillet; il y a un mois tout juste, dans l'ensemble des établissements hospitaliers du département, le CHPC - le Centre hospitalier public du Cotentin- l'hôpital mémorial de Saint-Lô et le site d'Avranches-Granville.

Mais la régulation par le 15 existait déjà par exemple dans le Sud Manche ou à Cherbourg à partir de 15h pour les urgences adultes. C'est nouveau pour les urgences adultes de Saint Lô et de Coutances. Cette nouvelle organisation doit permettre de gérer le risque de fortes affluences en période de forte fréquentation touristique et alors qu'une partie des personnels est en congés.

Un mois après la généralisation de l'appel au 15, quel bilan ?

Les appels au 15 ont augmenté de 13% par rapport à juillet 2022 : le SAMU 50 a comptabilisé 29 115 appels en juillet 2023 contre 25 845 en juillet 2022. Les appels avaient aussi fortement augmenté en juin, de 23%

Une hausse significative mais moins importante que l'an dernier, parce que le système a déjà été éprouvé en partie explique Thomas Delomas, chef du SAMU 50. " On est en croissance continue. Dans la Manche, nous sommes les précurseurs de l'accès régulé aux urgences, avec une première expérience sur Cherbourg en janvier 2022. On a pu anticiper nos organisations, nos effectifs, même si effectivement, on est encore un peu en deçà des des effectifs cibles. On a quand même anticipé et du coup, l'à-coup pour la salle de régulation est un peu moins difficile que dans dans d'autres régions ou départements où l'accès régulé s'est fait un peu rapidement et où les effectifs des Samu ont plus de difficultés à se mettre en adéquation avec l'augmentation de l'activité. Donc pour résumer, on est toujours en sous-effectif, on a des recrutements qui sont en cours, donc on devrait atteindre l'objectif. Mais la marche a été un peu moins haute que l'année dernière. "

Crainte de la fermeture de lits

Il faut dire aussi qu'il y a eu un impact de la météo maussade qui a limité la fréquentation touristique. Mais il faut rester vigilant pour le mois d'août explique encore Thomas Delomas. **"**Pour le mois d'août, je pense que l'organisation du entre 15 du Samu, est plutôt stabilisée. Il faut voir comment va évoluer la fréquentation touristique. Le point de difficulté sur le mois d'août pour nous, ça va être plutôt la problématique de l'aval des urgences avec les fermetures de lits dans les hôpitaux. Si on ne peut pas hospitaliser les patients, ça veut dire les laisser dans les services d'urgence et ça va déstabiliser complètement les organisations et mettre une grosse tension et une grosse pression sur les professionnels qui travaillent dans les services d'urgences au quotidien. "

Une grève qui continue

Pour l'instant le système d'appel au 15 est en place pour une durée illimitée

Noter que les assistants de régulation médicale sont toujours en grève ( mais ils sont réquisitionnés). Un mouvement qui dure depuis un mois pour demander plus de reconnaissance