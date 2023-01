Régulation de l'installation des médecins : "Ça frôle le populisme", selon Luc Duquesnel, docteur à Mayenne

Les députés mayennais Yannick Favennec et Guillaume Garot organisent un tour de France des déserts médicaux . Une première réunion publique est organisée à Louverné ce mercredi 1er février. Ils vont notamment évoquer une des mesures qu'ils défendent pour lutter contre la pénurie de généralistes : la régulation de l'installation des médecins. Cette proposition est d'ores et déjà rejetée par la plupart des syndicats de médecins, comme le CSMF. "Ça frôle le populisme", dénonce Luc Duquesnel, médecin installé à Mayenne et président de la branche généraliste du CSMF. Il l'était l'invité de France Bleu Mayenne ce jeudi 26 janvier.

ⓘ Publicité

"Des médecins, on en manque partout en France"

Pour Luc Duquesnel, la régulation de l'installation de médecins est une mesure électoraliste. "On sait qu'aborder ce sujet-là en Mayenne, ça permet de se faire élire", affirme ce médecin mayennais.

Le président de la branche généraliste du CSMF est opposé à cette mesure, car selon lui, elle ne permet pas de lutter contre les déserts médicaux. "Les médecins traitants, on en manque partout en France, même à Nantes en ce moment", souligne-t-il. Luc Duquesnel pointe du doigt les limites de la régulation à l'intérieur d'un même département, comme la Mayenne. Il existe des disparités au sein même de zones sous-dotées en médecins généralistes et cette mesure ne permettrait pas d'y remédier, selon lui. "Est-ce que monsieur Garot est d'accord pour empêcher de s'installer sur Château-Gontier? Il y a 50 % de médecins généralistes en plus sur Château-Gontier et Craon-Renazé que sur Gorron, Mayenne et Villaines-la-Juhel", précise-t-il.