Régulation de l'installation des médecins : Yannick Favennec (Horizons) compte bien y arriver coûte que coûte

La régulation de l'installation des médecins faisait partie des mesures du programme présidentiel d'Emmanuel Macron au printemps dernier, celui qu'il a présenté aux Français pendant la campagne au printemps dernier. C'est écrit noir sur blanc. Voici ce qui avait été annoncé, on peut retrouver et télécharger très facilement le projet d'Emmanuel Macron sur la santé : "Lutter contre les déserts médicaux, avec des leviers à construire ensemble : développement de la téléconsultation, permanences ponctuelles dans les territoires les moins dotés, régulation de l’installation".

Six mois plus tard, cette idée a été enterrée. Le ministre de la santé François Braun a déjà dit que cette solution n'est pas viable. Le département de la Mayenne est le troisième désert médical français, il manque une centaine de généralistes et plus de 150 spécialistes. Le taux de fuite est de 30%, ces Mayennais qui vont à Rennes, au Mans, à Angers pour se faire soigner.

Le député mayennais de la majorité présidentielle, Yannick Favennec (Horizons), compte bien faire passer la mesure quoiqu'il en coûte, il l'a répété ce lundi matin dans le 6-9 de France Bleu Mayenne : "si nous n'arrivons pas à obtenir du gouvernement la réponse qui passe par la régulation, nous l'obtiendrons par le biais du Parlement. Nous avons préparé, dans le cadre de nos travaux au sein d'un groupe transpartisan à l'Assemblée, des amendements pour le texte sur la sécurité sociale en discussion dès la semaine prochaine. Et nous travaillons aussi sur une proposition de loi, transpartisane, consensuelle, avec une mesure de régulation. J'appartiens à la majorité, je suis loyal. Mais quand ça ne va pas dans la bonne direction, je continuerai à le dire".