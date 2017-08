Réimplantation simultanée de deux bras à Grenoble : "Il a fallu que la chaîne fonctionne parfaitement bien"

Le 14 août, une Iséroise a eu les deux bras sectionnés dans un accident en gare de Chambéry. Grâce à la rapidité des secours, les chirugiens du Centre SOS main du CHU de Grenoble ont pu lui réemplanter les deux membres. L'équipe médicale a donné une conférence de presse ce vendredi.

C'était le 14 août dernier, en gare de Chambéry : une jeune femme de 30 ans qui tentait de monter dans un train en marche a eu les deux bras sectionnés au-dessus des coudes. La victime a été très rapidement prise en charge par les pompiers et le SMUR ; ses deux bras ont été immédiatement conditionnés dans de la glace. À 17 heurs, soit moins de deux heures après l'accident, cette patiente entrait au bloc opératoire dans le service de chirurgie de la main du CHU de Grenoble. "Il a fallu que la chaîne fonctionne parfaitement bien", note le docteur Denis Corcella, le chef du service.

L'opération, qui a duré 4 heures, a mobilisé une dizaine de personnes réparties en deux équipes dirigées chacune par un chirurgien, les docteurs Michael Bouyer et Billy Chedal Bornu. Les deux équipes ont travaillé en parallèle pour réimplanter chacune l'un des deux membres sectionnés.

On ne réfléchit pas trop : on y va, on fait notre travail. On fait ce qu'on a l'habitude de faire. Par contre, tout se fait en double - Michael Bouyer, chirurgien de la main.