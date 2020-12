Sept militants d'ANV-Cop-21, Extinction Rebellion, Attac et des Amis de la Terre ont manifesté ce vendredi matin à Reims (Marne). Une action non-violente contre le géant du e-commerce Amazon, devant la sous-préfecture, en cette journée du Black Friday.

Reims : action non-violente pour dénoncer la complicité entre Emmanuel Macron et Amazon

Un mur de cartons, pour dire non à Amazon. Voilà ce qu'on dressé sept militants devant la sous-préfecture de la Marne à Reims, ce vendredi matin. Il s'agit d'une action nationale, en opposition au géant du e-commerce et à son expansion en France, menée par ANV-Cop-21, Extinction Rebellion, Attac et Amis de la Terre.

Manifestation contre Amazon ce vendredi matin devant la sous-préfecture de Reims © Radio France - Stéphane Maggiolini

"Stoppons Amazon, tant qu'il en est encore temps"

Les manifestants ont collé des affiches dans les rues de Reims toute la semaine et se sont donnés rendez-vous place Colbert pour leur "action finale", le jour du Black Friday, comme un symbole. Ils dénoncent l'impact environnemental, social d'Amazon, la concurrence déloyale vis-à-vis des commerces physiques ainsi que l'implantation prévue dès l'année prochaine de nouveaux entrepôts, "notamment un dans la Marne", précise un militant.

Selon lui, le succès d'Amazon et son développement en France, résulteraient d'un choix politique, celui d'Emmanuel Macron "qui reçoit en grande pompe Amazon alors qu'ils ont des pratiques douteuses."

Manifestation contre Amazon à Reims ce vendredi matin © Radio France - Stéphane Maggiolini