Reims : les cas suspects de coronavirus seraient orientés vers le CHU de Nancy

Reims, France

Il existe officiellement en France métropolitaine neuf établissements de santé de référence (ESR). Neuf établissements dont les CHU de Strasbourg et Nancy pour la région Grand Est. Celui de Reims n'est pas habilité à hospitaliser des patients définis comme des cas possibles ou confirmés pour une infection par ce nouveau coronavirus émergent. La direction du CHU de Reims précise que "ces patients doivent être hospitalisés en chambre à pression négative et donc dirigés vers Nancy". La seule situation qui pourrait concerner l'hôpital de Reims serait celle d'un patient qui déclarerait les symptômes pendant son hospitalisation. Il serait immédiatement isolé et transféré à Nancy.

Les préconisations des services de santé sont connues

En cas de doute, il faut appeler le 15 qui validera les cas possibles et les transferts vers les centres agrées. Ne pas se rendre aux urgences ni chez son médecin traitant.