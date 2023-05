Réintégration des soignants non-vaccinés en Drôme Ardèche : " on nous prend pour des pions"

Un an et demi plus tard, les soignants non vaccinés contre le covid vont pouvoir réintégrer leur établissement. Le décret qui suspend l'obligation vaccinale des soignants a été publié ce dimanche 14 mai. Le ministre de la Santé avait annoncé début mai que les soignants seraient réintégrés dès le lendemain de la publication du décret. Ce sont les chefs d’établissements qui devront les rappeler, dans un délai maximum de 15 jours.

Cette Ardéchoise ne reprendra pas dans l'immédiat

Pour certains soignants suspendus la réintégration ne sera pas si simple. Il faut dire que de l'eau a coulé sous les ponts depuis le 15 septembre 2021. Coraline était infirmière au service réanimation d'Aubenas en Ardèche. Cette soignante qui n'a pas souhaité se faire vacciner a été suspendue. Coraline ne réintégrera pas son poste dans l'immédiat.

En septembre 2022, elle a pris un congé sans solde pour devenir infirmière libérale. "J'ai demandé une disponibilité car je ne voulais pas revivre des moments douloureux. La réintégration ça me rappelle la suspension, elle a été psychologiquement très dure." Coraline est en disponibilité pendant deux ans. Si elle le souhaite elle pourra reprendre son métier "mais pour moi ce sera juste la fin d'une disponibilité, ce ne sera pas une réintégration".

Un chef de service Drômois hésite encore

Suspendu depuis 18 mois, Christian (son nom a été modifié) est chef de service dans un établissement médico-social. Si en principe, il va pouvoir reprendre son travail, pour l'instant, il reste dans le flou : "du jour au lendemain, vous êtes suspendus. Je n'ai pas eu de nouvelles pendant un an et demi et là il faut reprendre mais moi j'en ai souffert de cette situation quand même."

Aura-t-il vraiment le choix ? Christian se pose la question : "si je n'y retourne pas ce sera considéré comme un abandon de poste, comme une démission. Mais en fait, je n'ai jamais voulu démissionner, j'ai été suspendu. Alors est-ce que j'ai envie de revenir après tout ça ? Je n'en sais rien".

Elsa reprendra son poste à l'hôpital de Montélimar

Elsa Ruillère, référente du collectif Unis 26-07, auteure du livre "Parole de soignants suspendus" va pouvoir réintégrer son poste au service facturation de l'hôpital de Montélimar.

Cette réintégration très rapide est brutale pour Elsa : "c'est une situation ignoble du début à la fin. On aurait pu nous réintégrer bien plus tôt et ainsi régler la question du manque de personnel dans les hôpitaux et pourtant cela n'a pas été fait. Pour moi, c'est de la maltraitance jusqu'au bout. C'est soit on réintègre soit on a un abandon de poste. On nous fait partir puis revenir du jour au lendemain. On a l'impression d'être des pions."

Le gouvernement garde la possibilité de suspendre à nouveau les non-vaccinés si la pandémie repart, par un nouveau décret.