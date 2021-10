Rejann Leblatier, sage-femme à Laval : "notre métier n'est plus aussi attractif qu'avant"

Cela fait de nombreuses années que les sages-femmes réclament une meilleure reconnaissance de leur profession. Le métier est en effet toujours considéré comme para-médical. "Ce sont des études qui sont longues" explique Rejann Leblatier, sage-femme en libéral à Laval, "avec la première année qui se fait en commun avec les études de médecine. C'est quatre ans en plus après cette année là. En début de carrière, en milieu hospitalier, une sage-femme gagne environ 1700 euros par mois".

Rejann Leblatier a longtemps exercé en milieu hospitalier avant de s'installer comme sage-femme libérale il y a un an. Comme d'autres sages-femmes exerçant en Mayenne, elle a choisi de participer à la manifestation nationale à Paris ce jeudi 7 octobre : "les conditions d'exercice de la profession sont de plus en plus difficiles. On travaille les nuits, le week-end, les jours fériés avec des primes qui sont dérisoires et des conditions épuisantes. Notre profession est de moins en moins attractive."

Dans les trois maternités en Mayenne, les sages-femmes sont en grève depuis le 27 septembre. Le mouvement est bien suivi dans les centres hospitaliers de Laval, Mayenne et Château-Gontier sur Mayenne.