Relève assurée pour l'hélicoptère de la Sécurité civile à La Rochelle

Relève assurée pour l'hélico de la Sécurité civile à La Rochelle, le célèbre Dragon 17 ! Un nouvel appareil révisé est livré ce vendredi à la base rochelaise. De quoi être tranquille pour plusieurs mois. Une très bonne nouvelle, vu le contexte tendu, depuis le début de cette année, pour le remplacement des appareils qui partent en révision. La faute à un manque de pièces de rechange chez le nouveau prestataire national chargé de l'entretien de ces appareils, et désigné en début d'année.

L'entretien, un enjeu clé pour ces hélicoptères spécialisés dans les missions d'urgence. On ne s'en rend pas forcément compte quand on le voit survoler le ciel de la Charente-Maritime, mais ce n'est pas toujours le même hélicoptère rouge et jaune qu'on aperçoit, même si le nom ne change jamais : Dragon 17. Toutes les 800 heures de vol, il faut envoyer l'appareil, un EC-145, en révision. Démontage complet, remplacement des pièces victimes d'usure. Une procédure qui prend six semaines, si tout va bien. En théorie c'est totalement transparent puisque la base rochelaise récupère immédiatement un autre appareil refait à neuf.

Ruptures de stock de pièces de rechange

Mais cette rotation des hélicoptères est devenue très compliquée depuis le début de l'année, après le choix d'un nouveau prestataire pour l'entretien. Une société qui a visiblement minimisé son besoin de pièces de rechange. D'où des ruptures de stock et des retards de livraison. En début d'été un syndicat de pilotes, le SNPNAC, a donc alerté sur un risque de fermeture temporaire de la base rochelaise à partir de la mi-août. Au final il n'en est rien. La sécurité civile récupère même un nouvel appareil avec une semaine d'avance, certes pas à son plein potentiel. Mais il y a urgence. Dès samedi, l'appareil rochelais doit lui entrer en service du côté de Montpellier, dont la base est fermée depuis quelques jours, faute d'appareil disponible.

Notez que La Rochelle bénéficie également d'un autre hélicoptère, un Dauphin de la Marine nationale. Mais si certaines missions peuvent être les mêmes, c'est loin d'être la majorité. Quand le Dauphin est spécialisé dans les interventions en mer pour le compte du Cross Etel, Dragon 17 est lui chargé de tout type d'urgences en Charente-Maritime, notamment les accidents de la route ou l'intervention rapide sur les îles.