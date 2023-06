Relocaliser la fabrication de médicaments : "Dans la Loire, les effets ne se verront pas avant 3 ans"

France Bleu Saint-Etienne Loire : Emmanuel Macron s'engage à relocaliser la production de 50 médicaments, dont 25 dans les toutes prochaines semaines. Est ce que c'est faisable ?

ⓘ Publicité

Olivier Rozaire, pharmacien à Saint-Bonnet-le-Château et Président de la chambre syndicale des pharmaciens de la Loire : Oui techniquement, c'est faisable. Après, c'est surtout le délai de production et de sortie de ces médicaments qui aujourd'hui nous interroge. Il faut compter au moins deux ou trois ans. On n'aura pas de solution à très très court terme et notamment pour passer l'hiver prochain au regard des ruptures qu'on a connues et qu'on connaît encore aujourd'hui en pharmacie.

Il y a déjà eu une première liste de 25 médicaments, avec un engagement sur une disponibilité dans les six mois. En sachant que dans cette liste de médicaments, il y a aussi des médicaments qui sont réservés à l'hôpital, notamment les produits anesthésiants pour les personnes qui sont en urgence absolue.

Où en est-on des pénuries dans la Loire ?

La situation est toujours aussi assez complexe. Il y a des ruptures qu'on a connues cet hiver, qui sont moins prégnantes aujourd'hui parce que la demande est beaucoup plus faible, il y a moins de malades, donc on délivre moins d'antibiotiques. Il y a eu la rupture emblématique du paracétamol cet hiver, dont la situation s'est améliorée, mais tous les jours aujourd'hui, on nous annonce une rupture d'un médicament. Là, il y a par exemple un anesthésiant injectable qui a été déclaré en rupture il y a une dizaine de jours, un produit qui sert pour faire des biopsies et on va donc avoir du retard de diagnostic puisqu'on ne pourra pas délivrer tous ces produits.

Ça a des conséquences aussi sur les autres professionnels obligés de reprogrammer des rendez vous, reprogrammer des opérations. Donc ça déstructure complètement le système de santé qui n'avait vraiment pas besoin de ça aujourd'hui.

Emmanuel Macron vous a demandé hier, pendant son déplacement en Ardèche, ce dont les pharmaciens avaient besoin. Vous lui avez dit quoi ?

Il a insisté sur le fait que pour avoir moins de ruptures de médicaments, il faut aussi diminuer les besoins. Moins il y aura de malades, moins il y aura besoin de traitements. On ne décide pas d'être malade, mais c'est vrai que l'hiver dernier, on a un peu laissé toutes les mesures barrières de côté et donc on a eu énormément d'infections bactériennes.

Il y a aussi un sujet sur la vaccination : plus on est vacciné contre la grippe, moins il y a de malades.

Et il y a un sujet aussi sur l'antibiothérapie. C'est ça dont je lui ai parlé très précisément. On sait aujourd'hui que pratiquement la moitié des délivrances dans des biothérapies ne devraient pas se faire parce que ce sont des infections virales et non bactériennes. Je lui ai proposé qu'on puisse accélérer là dessus, on a besoin d'un texte réglementaire qui impose, avant toute délivrance d'antibiotiques, de faire un test bactérien pour vérifier s'il y a effectivement besoin d'antibiotiques. Parce que si on ne les délivre pas, on peut garder ceux qu'on a pour ceux qui en ont vraiment besoin.

Donc oui, aujourd'hui, il faut absolument travailler sur tous ces sujets à la fois en amont de la prescription, mais effectivement aussi sur la réindustrialisation, parce qu'on aura besoin d'avoir aujourd'hui, sur le plan sanitaire c'est sûr, de la production de médicaments en France, mais aussi très certainement au niveau géopolitique.