Remboursement des cigarettes électroniques : "Pourquoi pas ?" estime-t-on à Châteauroux

C'est ce mercredi la Journée mondiale sans tabac. Selon les estimations de Santé publique France, près de 75 000 morts seraient causées chaque année par ce produit. Pour faire reculer le tabagisme, le gouvernement envisage de rembourser certaines cigarettes électroniques, pour les fumeurs qui veulent arrêter la cigarette. Le ministre de la Santé François Braun l'a évoqué il y a quelques jours lors d'une interview sur RTL, laissant entendre qu'il pourrait y avoir une ouverture de la prescription de certaines cigarettes électroniques en pharmacie

Un moyen de décrocher ?

Alexia a réussi à se sevrer grâce à la cigarette électronique : "Ca fait plus de six ans que j'ai arrêté de fumer, que je vapote (...) Franchement je me sens beaucoup mieux, ca n'a rien à voir avec la cigarette (...) Mais bon, il faudrait que j'arrête ça aussi maintenant !". D'autres vapoteurs sont plus sceptiques, estimant que cela pourrait au contraire inciter certains à démarrer la cigarette électronique, sans forcément être un fumeur de cigarette en amont. Même si le remboursement éventuel serait très encadré, avec un suivi médical, Nathalie, fumeuse "classique" estime que cela peut être contourné assez facilement. Cette Castelroussine est assez mitigée concernant un possible remboursement : "Pour certains fumeurs, je pense que ca les aide à fumer moins, mais je vois beaucoup de gens qui ont une vapoteuse et qui ont des cigarettes à côté, donc finalement est-ce qu'ils ne fument pas deux fois plus ?" s'interroge-t-elle.

Chez les professionnels, on est plutôt favorable au remboursement encadré des cigarettes électroniques. "Pourquoi pas ? (...) Ca peut s'inscrire à mon sens dans un cadre global, c'est-à-dire s'il y a des prescriptions nouvelles dans les pharmacies ce sera ensuite de se questionner sur la place de l'addictologue ou du tabacologue pour que ca puisse perdurer, et que l'accès aux cigarettes électroniques se fasse dans un objectif d'arrêt complet" estime Hervé Stipetic, directeur-adjoint de l'Association Addictions France de l'Indre.

Un remboursement très encadré

S'il était mis en place, le remboursement des cigarettes électroniques serait bien sûr très encadré. Il y a pour le moment assez peu de détails concernant ces modalités. D'ailleurs, les propositions faites par le ministre de la Santé ont surpris plus d'un pharmacien, au cœur pourtant de ce potentiel futur dispositif puisque les prescriptions pourraient se faire en pharmacie. Jocelyne Wittevrongel, pharmacienne à Saint-Gaultier, et membre du bureau national du Syndicat des pharmaciens ne s'y attendait pas forcément : "Je me suis dit : comment allons-nous gérer ca ? Et après avec les explications que l'on a eu du Ministère, oui, effectivement, c'est tout à fait logique. Mais il faut que les vapoteuses soient des dispositifs médicaux. Ca serait un complément de ce que l'on peut déjà dispenser (...) avec d'autres dosages, et pas tous les parfums. Le but n'est pas du tout de choisir, et on est pas du tout dans du vapotage soit récréatif soit pour des gens qui l'utilisent dans la longue durée, c'est vraiment pour un sevrage tabagique".

Peu de recul sur les effets de la cigarette électronique

Reste que les effets de la cigarette électronique sur la santé sont encore assez peu connus, comme le souligne le docteur Thierry Keller, médecin à Châteauroux. "C'est toujours moins pire que la cigarette classique, mais à titre personnel je ne suis pas sûr que ca soit totalement dénué d'effet" précise le docteur. Hervé Stipetic lui modère un peu : "Ca ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque avec la cigarette électronique, mais dans le cadre d'une aide à l'arrêt et d'un accompagnement à la réduction des risques, c'est un outil qui paraît intéressant". Le directeur-adjoint de l'Association Addictions France de l'Indre fait bien la différence avec le puff, qui au contraire peut inciter à commencer.

Cigarettes électroniques Puff, jetables pas cher aux parfums fruités © Radio France - Stéphanie Berlu

Interdire les puff ?

Le puff c'est cette cigarette électronique à usage unique, particulièrement prisée par les jeunes, même si son usage s'étend désormais aussi chez les quadragénaires. Le Ministre de la Santé envisage de les interdire. Une mesure soutenue - malgré ce que l'on pourrait penser - par le président de la Fédération des buralistes dans l'Indre, Nicolas Pinot : "Je suis pour, même si j'en vend. J'ai été obligé parce que j'avais tellement de demandes (...) Et puis c'est une aberration écologique, quand on a fini sa puff, on est en train de jeter une batterie qui est encore chargée, donc il faudrait arrêter" estime à titre personnel celui qui représente les 120 gérants de bureaux de tabac présents dans l'Indre. Nicolas Pinot souligne également le caractère très addictif de ces cigarettes électroniques jetables.