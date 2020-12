Remboursement des prothèses auditives : ce qui va changer au 01er janvier 2021

Un changement important à partir du 1er janvier 2021 pour le remboursement des prothèses auditives. Les personnes qui ont besoin d'un équipement seront remboursées à 100% par l'assurance maladie et leur mutuelle. France Bleu vous explique en détail ce qui va changer.

Prix plafonnés, remboursements améliorés, le reste à charge zéro pour les prothèses auditives va pleinement s'appliquer. A compté du 1er janvier 2021 les aides auditives seront prises en charge à 100% par l’Assurance maladie et votre complémentaire, si vous êtes couvert par un contrat dit "responsable", ou par la complémentaire santé solidaire (CSS).

Application progressive du reste zéro reste à charge

Pour les prothèses auditives le reste à charge zéro s'applique progressivement depuis le 1er janvier 2020 grâce au plafonnement des prix des équipements et une augmentation des remboursements. Mais il restait encore à payer 380€ par oreille. En 2021 le prix du premier modèle baissera encore et sera fixé à 950 euros. 240 euros seront pris en charge par l'Assurance maladie et les 710 restants par le Complémentaire santé. Tout est remboursé.

Les modèles plus chers ne seront pas remboursés à 100%

Les aides auditives se répartissent désormais en deux catégories. La catégorie 1 est intégralement remboursée entre la Sécurité sociale et la complémentaire. La catégorie 2 concerne les prothèses auditives à prix libres. Plus onéreuses, elles ne font pas partie du panier du reste à charge zéro.

Les modèles de catégorie 1 sont à placer dans ou derrière l’oreille avec au minimum 3 options parmi les suivantes : réducteur d’acouphène, connectivité sans fil, réducteur de bruit du vent, synchronisation binaurale, directivité microphonique adaptative, bande passante élargie ≥ 6 000Hz, apprentissage de sonie, réducteur de réverbération.

A partir du 01 janvier 2021 votre audioprothésiste devra vous remettre un devis normalisé d'appareillage auditif proposant au moins un appareil de la classe 1 correspondant à l'offre 100% santé.

Remboursement uniquement sur ordonnance

Pour bénéficier du remboursement d’un appareillage sur mesure, vous devez avoir une prescription médicale d'un médecin ORL. Les assistants d’écoute vendus en pharmacie ne sont pas remboursés car ce sont des amplificateurs et non pas des dispositifs sur mesure prescrit pas un médecin ORL dans le cadre d’un bilan auditif.