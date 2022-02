Remboursement des séances de psy : les psychologues volontaires peuvent désormais s'inscrire pour y participer

Les psychologues volontaires pour participer au dispositif de séances remboursées pour les Français souffrant de troubles dépressifs peuvent depuis ce jeudi s'inscrire sur la plateforme. Ils seront défrayés entre 30 et 40 euros la séance.

Si vous êtes psychologue et que vous souhaitez participer au dispositif "MonPsy", vous pouvez depuis ce jeudi matin vous porter candidat sur la plateforme monpsy.sante.gouv.fr, a annoncé le ministère de la Santé. Tous les psychologues volontaires peuvent y participer.

Emmanuel Macron avait annoncé fin septembre le remboursement par la Sécurité sociale de huit consultations de psy pour les enfants de plus de trois ans et les adultes souffrant de troubles dépressifs et anxieux, d'intensité légère à modérée.

Le ministère indique que "les parcours de prise en charge et les remboursements de séances de psychologues par l'Assurance maladie pourront donc débuter en avril 2022".

Deux conditions pour les patients

Cette prise en charge se fera toutefois sous conditions : les patients devront être adressés par prescription médicale (d'un généraliste, pédiatre, gériatre, médecin scolaire, de PMI...) et obligatoirement consulter un des psychologues partenaires du dispositif (référencés à partir d'avril sur le site monpsy.sante.gouv.fr).

En 2022, une enveloppe de 50 millions d'euros sera consacrée à ce dispositif. La première séance sera facturée 40 euros et les suivantes 30. "Les psychologues pourront s'engager dans MonPsy tout en poursuivant en parallèle leur activité existante", précise le ministère.

Ce dispositif, comme plusieurs autres mesures mises en place par le gouvernement depuis l'épidémie de Covid-19, ne fait pas l'unanimité chez les psychologues, certains rejetant le passage obligatoire par un généraliste et jugeant les tarifs insuffisants.