Rembourser les traitements anti-tabac, comme le prévoit le gouvernement, est-ce la solution pour aider les fumeurs à arrêter ? Nous avons posé la question à une tabacologue de la Ligue contre le cancer de Haute-Vienne. Pour elle, le plus efficace reste la hausse du prix du paquet, et la prévention.

Limoges, France

Les patchs, gommes et pastilles à la nicotine vendues en pharmacie pour apprendre à se passer du tabac vont progressivement être remboursés comme n'importe quel médicament. C'est l'une des mesures du volet prévention de la stratégie santé du gouvernement. Un plus, estime Dominique Antzen-Berger, tabacologue à la Ligue contre le cancer en Haute-Vienne. Elle répondait à 8h15 aux questions de Justine Dincher.

"La mesure la plus efficace, c'est la hausse du prix !

"Je ne pense pas que ce soit la première motivation, mais ça peut franchement aider", estime Dominique Antzen-Berger à l'annonce de cette prise en charge intégrale des traitements anti-tabac. Jusqu'ici, l'assurance-maladie remboursait jusqu'à 150 euros par an. Et ça n'était pas suffisamment rassurant pour beaucoup de fumeurs, qui justement, veulent arrêter le tabac, parce qu'ils se rendent compte que ça leur coûte cher. "Ils avaient l'impression que ce serait une dépense en plus, alors que c'est à la place des cigarettes, mais devoir payer au pharmacien, c'est quelque chose qui les bloque un peu", reconnaît Dominique Antzen-Berger.

Pour elle, la mesure la plus efficace reste, "_sans aucune contestation, l'augmentation du prix du paquet !_" Des études ont été faites, souligne la tabacologue et " chaque grosse augmentation fait chuter le nombre de fumeurs de façon vraiment importante". D'ailleurs, elle a vu plus de fumeurs souhaitant arrêter ces derniers mois, avec la dernière augmentation.

"Un très bon point pour la ministre

Au-delà de ces questions de prix, Dominique Antzen-Berger croit beaucoup à la prévention auprès des ados ou des pré-ados. "A la Ligue contre le cancer, nous allons voir les CM2 parce qu'ils n'ont encore jamais fumé et sont très sensibles à ça. Alors qu'au collège, c'est déjà plus difficile", explique-t-elle. Et d'attribuer un bon point à la ministre de la Santé Agnès Buzyn sur ce point, puisqu'elle prévoit d'envoyer des élèves en professions de santé dans les écoles et les collèges. "Elle a parfaitement bien compris et manœuvre très bien !", conclut-elle.