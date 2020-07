La Patrouille de France survole les hôpitaux de Bourgogne Franche-Comté jeudi, en remerciement aux soignants

Après un passage, ce mercredi, au-dessus de certains hôpitaux d'Ile-de-France durement impactés par la crise du coronavirus, la Patrouille de France, formation emblématique de l'armée de l'Air, poursuit sa tournée de soutien de la nation au monde de la santé jusqu'à la fin de la semaine. Les 8 Alphajets survolent, ce jeudi, les hôpitaux de Bourgogne Franche-Comté, autre région fortement frappée par la crise du COVID-19. Avec le traditionnel panache tricolore, ces vols ont également pour objectif de rendre "un hommage à l'ensemble des Français", indique la patrouille acrobatique officielle de l'Armée de l'Air.

Dijon, Besançon et l'hôpital Nord Franche-Comté entre midi et midi et demi

La Patrouille survolera d'abord par les hôpitaux de Troyes et Chaumont pour ensuite passer au-dessus des CHU de Dijon à 12h08 (avec plus ou moins 10 minutes de battement selon les conditions climatiques), puis celui de Besançon à midi et 16 minutes, et l'hôpital Nord Franche-Comté de Trévenans à 12h26 ce jeudi.

Horaire des survols en Bourgogne Franche-Comté

- Jeudi 16 juillet : 12h08 au-dessus de l'hôpital de Dijon

- Jeudi 16 juillet : 12h16 au-dessus du CHU de Besançon

- Jeudi 16 juillet : 12h26 au-dessus de l'hôpital Nord Franche-Comté de Trévenans

Alors que le personnel soignant est invité à suivre le passage des alphajets depuis l'hôpital, la Patrouille de France encourage plutôt le public à ne pas se précipiter sur place. "Afin d'éviter tout rassemblement, nous vous invitons à limiter vos déplacements et à lever les yeux au ciel depuis votre fenêtre ou votre balcon" précise la PAF sur son compte twitter.

Pendant ces deux jours d'opération, la PAF fera escale à la Base aérienne de Luxueuil-les-Bains. Jeudi après-midi et vendredi matin, la Patrouille de France enchaînera sur les hôpitaux du Grand Est, avant de finir, vendredi après-midi, par des CHU de Provence-Alpes-Côte d'Azur, région de stationnement de la PAF et première région à avoir accueilli des transferts de patients par vol militaire.

Symbole de cohésion nationale, cette tournée s’adresse à tous les Français explique, dans un communiqué, le ministère des Armées . "Elle s’adresse en premier lieu au personnel mobilisé au sein de notre système de santé. Elle s’adresse à tous les patients et victimes de la pandémie, à leurs familles et à leurs proches. Elle s’adresse plus largement à tous les Français qui ont contribué, à leur place, à la lutte contre cette pandémie".

Le choix des survols, qui intègre des critères opérationnels (trajectoires, zones, etc.) a été fait en lien avec les agences régionales de santé des régions concernées.