Rémi, le jeune Toulousain qui attendait une greffe depuis un an, a reçu un nouveau cœur

Rémi, un jeune Toulousain de 12 ans, était hospitalisé au CHU de Bordeaux depuis plus d'un an en attente d'une greffe de cœur. Il a reçu un greffon et a pu rentrer à Toulouse, où il est toujours hospitalisé.

C'est un immense soulagement pour Rémi, pour ses proches, et pour le personnel du service de réanimation pédiatrique du CHU de Bordeaux. Le jeune garçon a reçu un nouveau cœur et a pu rentrer à Toulouse. Il était hospitalisé en Gironde depuis mars 2021 à cause d'une malformation cardiaque.

C'est Nadir Tafer, le chef de l'unité anesthésie réanimation cardiopathies congénitales du CHU de Bordeaux qui a annoncé la nouvelle en publiant une vidéo sur son compte Twitter :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les soignants y entonnent une nouvelle version de "Cœur battant", la chanson écrite il y a quelques mois pour Rémi.

David Hemmery, le père de l'adolescent, est revenu sur la façon dont la famille a appris la nouvelle : "Nous étions dans le box de Rémi quand le docteur nous a pris à part pour nous annoncer qu'un greffon était compatible. Sa maman a pleuré de joie et s'est effondrée en larmes. Moi, je suis resté sans réaction, bouche bée. C'était comme un tourbillon dans ma tête. Ça faisait plus d'un an qu'on attendait, on n'y croyait presque plus. Ça a été une libération, une délivrance. Ensuite, on a annoncé la nouvelle à Rémi. On lui a dit qu'un petit cœur était arrivé pour lui : il a levé les bras au ciel en disant 'Ouais ! Ouais !'. Ça a été sa réaction, celle d’un enfant de 12 ans."

Une vague de soutien

Le cas de Rémi a ému le personnel du CHU de Bordeaux qui s'est mobilisé fin 2021 en lançant un appel à des artistes pour composer une chanson pour le jeune garçon. Aldebert, les Ogres de Barback, les Hurlements d'Léo et Tan2em ont participé à la composition et à l'écriture des paroles. Les soignants et la famille de Rémi ont aussi écrit des couplets.

Le clip, conçu par la réalisatrice Johanna Turpeau, a été vu par des milliers d'internautes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Rémi a été transféré au CHU de Toulouse où il est toujours hospitalisé pour sa convalescence.

David Hemmery, son père, aimerait que cette situation soit l’occasion d’évoquer la question du don d’organe pédiatrique : "C'est une histoire qui se termine bien grâce à un don d'organe. Rémi n’est pas encore tiré d’affaire, mais je voudrais profiter de cette fin positive pour rappeler l'importance des dons d'organes : le but, n’était pas de faire connaître Rémi, mais vraiment de sensibiliser les gens à ce sujet, leur dire que ça sauve des vies."

"Ça va être notre combat maintenant, poursuit le papa. Sans ce don, Rémi ne serait peut-être plus là. Nous ne connaitrons jamais la famille du donneur, mais nous leur serons éternellement reconnaissants. On pense souvent à eux, ce sont des gens formidables, des gens qui, par leur choix, ont sauvé notre enfant. C’est un peu comme s’ils avaient vu un enfant se noyer, et qu’ils avaient plongé le sauver. Quelque part, ce sont des superhéros : ils ont sauvé notre enfant."