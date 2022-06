Remontée du Covid : "Les mesures actuelles suffisent si chacun s'y met", assure la ministre de la Santé

Face à la remontée des cas de Covid-19, la ministre de la Santé en a appelé jeudi 24 juin, après sa deuxième dose de rappel, à l'intensification de la campagne vaccinale. "Nous sommes attentifs. Il y a une circulation du virus plus intense dans les pays européens, donc aussi en France", sous l'effet d'"un variant, BA.5, très transmissible mais dont les symptômes sont moins graves que ceux de variants historiques", a déclaré Brigitte Bourguignon.

Après avoir reçu une deuxième dose de rappel dans une pharmacie du VIIe arrondissement de Paris, la ministre, âgée de 64 ans, a appelé à "intensifier la vaccination", "l'arme la plus utile", pour les personnes éligibles à ce deuxième rappel, essentiellement les plus de 60 ans et les immunodéprimés. Un quart des personnes éligibles ont reçu leur second rappel vaccinal contre le Covid, un taux "clairement insuffisant", avait indiqué mardi le gouvernement, qui appelle les plus âgés à recevoir l'injection "le plus vite possible", alors qu'une "reprise épidémique modérée" s'amorce.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pas de nouvelles restrictions à ce stade

Interrogée sur un éventuel retour de mesures sanitaires, comme l'obligation du port du masque dans les transports, la ministre a jugé qu'à ce stade, "les mesures actuelles suffisent si chacun s'y met". Elle a exhorté à "la responsabilité citoyenne (...) pour éviter une tension hospitalière supplémentaire". "On se teste dès qu'on a des symptômes, on s'isole si on est positif, et on garde le masque éventuellement dans les lieux où il y a trop de proximité", a aussi préconisé cette ancienne députée du Pas-de-Calais, battue aux législatives.

Plusieurs voix, dont celle, à titre personnel, du "Monsieur vaccin" du gouvernement, Alain Fischer, plaident ces derniers jours pour un retour du masque dans les transports collectifs. Du côté du gouvernement, a indiqué Brigitte Bourguignon, "l'idée, c'est de ne pas revenir à des mesures plus contraignantes pour l'instant".