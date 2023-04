Rémunération des médecins intérimaires plafonnée : "la permanence de soins assurée pour avril" en Creuse

Près d'un tiers des médecins intérimaires de Creuse ont décidé de ne plus assurer leur remplacement, depuis ce lundi 3 avril. Ils réagissent à l'entrée en vigueur de la loi Rist . Dans les hôpitaux publics, la rémunération pour une garde de 24h est plafonnée à 1.390 euros brut, alors que cela montait jusqu'à 4.000 euros dans certains établissements. Malgré tout, les soins sont assurés en Creuse, en tous cas pour l'instant.

L'offre de soins maintenue grâce à une anticipation sur les plannings d'avril

Jusqu'ici, c'était la loi de l'offre et de la demande, à chacun de négocier son salaire avec l'établissement. Ne pouvant plus négocier, quelques six professionnels de la petite vingtaine de médecins intérimaires exerçant en Creuse, ont décidé de se mettre en grève. Malgré tout pour l'instant, "la permanence des soins est assurée pour la population creusoise", selon Dominique Grand, directrice de L'Agence Régionale de Santé en Creuse.

Ces médecins sont nécessaires au fonctionnement de l'hôpital de Guéret, d'Aubusson et de l'hôpital psychiatrique La Valette. Pour faire face, il a donc fallu adapter les plannings : "Depuis le début d'année, les établissement travaillent pour faire fonctionner les services avec les médecins. En particulier sur certaines filières, où l'on avait identifié un certains nombres d'intérimaires, c'est-à-dire : la psychiatrie, les urgences, l'anesthésie et la maternité."

Aux urgences de Guéret, il y a normalement trois médecins, l'intérimaire prend un poste. Certains jours en avril, les plannings sont comblés grâce aux contrats que des intérimaires on accepté, malgré le plafond. Pour le reste, l'établissement a travaillé sur un plan de continuité d'activité, validé par les instances telles que l'ARS. Ces jours-là, il y a deux médecins, au lieu de trois. "Cela garantie l'accès aux urgences. Un mode dégradé j'allais dire, mais on assure quand même la permanence des soins", ajoute Dominique Grand.

Des solutions en avril, mais combien de temps est-ce possible de tenir ainsi ?

Ainsi, les plannings sont bouclés jusqu'à la fin du mois d'avril. Mais après? "L'idée, c'est de travailler sur les plannings des prochains mois, comme juillet, où des professionnels partiront en congé. On continue à échanger avec les intérimaires et les praticiens sur place. En espérant que l'on arrivera à la situation la moins dégradée possible, comme c'est le cas actuellement", explique la directrice de l'ARS en Creuse.

Ce bricolage inquiète Nathalie Teste, représentante de la CGT Santé en Creuse : "Nos médecins eux aussi s'épuisent. Ils font tout pour maintenir l'offre de soin, mais à un moment il faut bien qu'ils se reposent aussi. Et si on a personne pour prendre le relai... Je crains des fermetures temporaires par manque de médecin, des services dégradés. Par exemple, il serait possible qu'il faille fermer les urgences la nuit, si on a pas de médecin pour travailler."

La CGT Santé souligne la nécessité de légiférer ces contrats en intérim, mais déplore le fait que la loi Rist ne soit appliquée qu'aux établissements publics. Selon Nathalie Teste, les médecins intérimaires vont se tourner vers le plus offrant : les cliniques privées. Dominique Grand, la directrice de l'ARS, considère que les cliniques privées n'auront pas assez de postes pour tous ces intérimaires, qui reviendront donc vers le public, même si l'offre est moins alléchante.

En France, l'intérim des médecins représentait un gouffre financier d'1,5 milliard d'euros , selon l'ARS. Le SNMRH, le syndicat des médecins intérimaires qui appelle à la grève, a dressé la liste de 300 services susceptibles de fermer avec cette loi.