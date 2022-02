Renaud Muselier veut interdire la cigarette devant les lycées de la région PACA

Le président de la Région PACA l'a annoncé pendant la présentation du plan cancer. Il souhaite une "génération sans tabac". Plusieurs maires seraient prêts à lui emboîter le pas. Du côté des jeunes, si le tabagisme est bien présent chez certains d'entre eux, on reste sceptique sur cette mesure.

Et si on interdisait la cigarette devant les lycées de la région ? À l'occasion de la journée mondial de lutte contre le cancer ce vendredi, il faut rappeler que le cancer du poumon est le plus meurtrier en France : 33.000 personnes en sont décédées l'an dernier.

D'après des chiffres du Comité national contre le tabagisme qui datent de septembre 2020, le tabagisme chez les jeunes est loin d'être marginal. On estime que 25% des jeunes de 17 ans sont des fumeurs réguliers. L'âge moyen de l'initiation se situe aujourd'hui autour des 13-14 ans.

D'où cette idée du président de Région Renaud Muselier d'interdire de fumer devant les lycées.

Du côté des élèves ont peut être surpris des réponses. Ceux qui ne fument pas, comme Samy, élève en terminal au lycée Émile-Zola d'Aix-en-Provence, applaudissent : "Franchement pendant les pause c'est impossible de rester dehors, ça pue, tout le monde fume, ça nous bousille les poumons."

Une mesure pour l'exemple mais inefficace ?

Johanna, elle, fume 10 à 20 cigarettes par jour et elle comprend cette interdiction : "Ce n'est pas un bon exemple pour les plus jeunes qui viennent parfois nous taxer des clopes alors qu'ils sont encore bout de chou, ça pourrait être une bonne idée parce que souvent, ils veulent faire comme nous."

"On fume en soirée dès la seconde, parfois dès la troisième, s'il le faut on se déplacera de quelques mètres pour aller fumer !" - Maxime, lycéen

En revanche pour d'autres, c'est une fausse bonne idée. Pour Yanis, qui fume régulièrement, "ce n'est pas aux maires de nous interdire, c'est à nos parents". Et Amaury de pointer la difficulté de mettre en place cette mesure : "Vous croyez qu'il y aura toujours quelqu'un pour surveiller ce qui se passe devant le lycée ?" Quant à Maxime, il balaie l'efficacité d'une telle décision sur les comportement : "On fume en soirée dès la seconde, parfois dès la troisième, s'il le faut on se déplacera de quelques mètres pour aller fumer."

à lire aussi Vers une meilleure prévention du cancer du poumon à Marseille