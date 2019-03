Rencontre avec une aide-soignante dijonnaise qui propose des soins de support en cancérologie

Les soins de support sont un vrai plus pour soulager la douleur des malades de cancer. De plus en plus d’hôpitaux en proposent yoga, hypnose ou reiki. Après avoir passé 15 ans dans un service d'oncologie à Dijon, rencontre avec Sofy Bouleau, cette aide-soignante s'est lancée dans ce type de soins.

Des soins de l'âme et du corps. C'est objectif des soins de support en complément des traitements médicaux, permettre aux malades de sentir mieux, à la fois dans leur corps, mais aussi dans leur tête. C'est après ces cinq dernières années passées dans un service de soins palliatifs à la Clinique Drevon, que Sofy Bouleau a pris conscience de cette évidence. A 41 ans, cette aide-soignante décide alors de se lancer, suit des formations et se met à son compte en auto-entrepreneure avec une conviction profonde. "C'est vraiment un complément au traitement médical et une reprise en charge complète du patient. Car il n'y a pas le corps d'un côté et l'émotionnel de l'autre. Ces soins de support en cancérologie permettent d'accompagner le patient et de lui permettre de reprendre la main sur son corps."

Une approche qui soulage l'angoisse des patients - Dr Ariane Darut-Jouve, oncologue à la clinique Drevon

Une démarche qu'a suivie de près la docteure Ariane Darut-Jouve, oncologue à la clinique de Drevon, lorsque Sofy Bouleau travaillait encore dans le même établissement. "C'est une démarche que j'ai toujours trouvé intéressante, car on a souvent des patients très angoissés par la maladie et les traitements et avec cet apprentissage de l'auto-hypnose, qu'ils peuvent reproduire à la maison ils arrivent à surmonter les crises d'angoisse. Cela les aide aussi à gérer la douleur en apprenant à se focaliser sur autre chose que la douleur, et la tolérer."

Pas d'effets secondaires avec les soins de support

Bien sûr cela ne fonctionne pas sur tous les patients, et "il ne faut surtout pas arrêter les traitements" rappelle Alice, 45 ans , atteinte d'un cancer du sein, en récidive et patiente de Sofy. "Mais l'autre l'avantage de l'hypnose analgésique ou du reiki ou d'autres soins de support, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire", ajoute -t-elle.

Un message très apaisant mais pas de miracle

Mais attention Sofy Bouleau ne fait pas de miracle, "je ne suis pas magicienne" dit-elle dans un sourire, " je travaille avec les patients pour les accompagner et je leur donne des clés. Une séance peut être basée sur le toucher ou l'hypnose pour voir comment eux se représentent la maladie et comment ils peuvent travailler dessus, pour qu'ils se réapproprient leurs corps."

→ Une séance d'une heure coûte entre 40 euros et 60 euros. Pour contacter Sofy Bouleau, un numéro de téléphone, le 06 30 80 18 91.