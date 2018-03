C'était la première fois qu'ils se retrouvaient en face à face pour une discussion de fond : la rencontre entre d'un côté, les responsables du CIVB , le Comité Interprofessionnel des Vins de Bordeaux , et de l'autre, les membres du collectif anti-pesticides , a duré deux heures et demi ce vendredi après-midi à Bordeaux, autour de la question centrale : comment sortir des pesticides ?

10 points étaient à l'ordre du jour , des questions précises posées par les associations.. Le dialogue a été parfois tendu , souvent très technique , mais tous à la sortie reconnaissaient quelques avancées.

Les échanges ont été dynamiques. Le plus positif est de voir que nous partageons les mêmes objectifs , qui est de mieux protéger les viticulteurs, les salariés et les riverains. La prise de conscience est forte, elle est réelle. Nous sommes engagés dans des actions, et nous continuons de travailler . Allan Sichel, le président du CIVB

Même son de cloche du côté des associations.

Cette réunion n'aura pas été inutile. Nous avons entamé le dialogue avec le CIVB, qui pour la première fois nous a ouvert ses portes., et nous avons porté haut la voix des ouvriers et des habitants des communes viticoles. - Marie-Lys Bibeyran, de l'association Info Médoc Pesticides

Allan Sichel et Bernard Farge, président et vice-président du CIVB

Quelques points de convergence sont apparus, comme la nécessité, comme le veut la loi, de mieux informer les salariés viticoles des risques encourus, ou de mieux informer les riverains lors des périodes de traitement des vignes . Mais de gros points de divergences demeurent, notamment sur la méthode pour sortir des pesticides.

Le CIVB souligne qu'en 5 ans, l'utilisation des produits les plus dangereux - les CMR, les produits Cancerigènes, Mutagènes et Reprotoxiques - a baissé de 55% dans le vignoble bordelais . Mais pas question de contraindre les viticulteurs.

Nous n'avons pas le pouvoir d'obliger, ni d'interdire . Donc , notre volonté, c'est d'inciter les viticulteurs d'aller vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement, et sans danger pour les hommes - Allan Sichel

Les associations ont plaidé également pour un passage de tout le vignoble bordelais en bio .

Le bio et la biodymanie travaillent avec des produits bio non classés, c'est à dire pas dangereux pour la santé de l'homme. Le conventionnel travaille avec une majorité de molécules qui sont toxiques, et donc mortelles. Voilà pourquoi il y a urgence et évidence sanitaire. - Valérie Murat, de l'association Alerte aux Toxiques