Renforcement du port du masque pour éviter les contaminations dans les EHPAD en Charente

Avec 220 cas de COVID pour 100 000 habitants, le taux d'incidence a quasiment doublé en Charente depuis une semaine. Il y a des foyers de contaminations dans une école et dans un EHPAD. Pourtant, dans les maisons de retraite, les gestes barrières ont été renforcés : distanciation sociale, lavage des mains, et surtout port du masque. Les familles sont accueillies et les résidents peuvent sortir. Les activités collectives sont maintenues. Les repas sont pris en commun, mais il faut de nouveau mettre le masque pour les trajets entre les chambres et la salle de restauration. Tous les résidents et les soignants ont été vaccinés deux fois. Certains sont même déjà éligibles pour la troisième dose. Il faut présenter un pass sanitaire pour entrer dans les EHPAD. La Préfète de la Charente, Magali Debatte, doit tenir ce mardi matin une conférence de presse sur la crise sanitaire.

Reportage à la résidence-autonomie "La Villa de Bury" à Angoulême Copier