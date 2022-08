Renforts de personnels à l'hôpital du Blanc : "le ciel s'éclaircit", se félicite le comité des usagers

Les habitants de la Brenne ne sont pas abandonnés. Après des années de lutte, de rendez-vous, de revendications, le comité de défense des usagers de l'hôpital du Blanc obtient des résultats concrets. Deux chirurgiens remplaçants arrivent et permettent de pérenniser la permanence chirurgicale du lundi au dimanche, 24 heures sur 24. "La fermeture de cette permanence était source d'inquiétude il y a un an. Son maintien, c'est une excellente nouvelle, c'est vital. Ça va consolider l'offre de soins, le ciel s'éclaircit", estime Jean-Michel Mols, président du comité de défense, invité de France Bleu Berry ce mercredi.

Ce sont des mois et des mois de mobilisation qui sont récompensés. "Les réponses apportées aujourd'hui sont celles à des questions posées à travers une pétition portée depuis un an. On a tiré le signal d'alarme et on est agréablement surpris aujourd'hui", confie Jean-Michel Mols. "Les problèmes posés étaient financiers. Cette réponse arrive et on se demande pourquoi il y a eu ce revirement. La mobilisation de tout le monde a un résultat. Je me dis que l'Etat devient peut-être plus raisonnable avec la crise parce que la proximité devient essentielle. Ils ont aussi besoin de consolider leurs positions par rapport aux attentes de la population. Le quoi qu'il en coûte, il faut aussi l'appliquer au domaine de la santé", conclut le président du comité de défense des usagers de l'hôpital du Blanc.