Rennes. Anorexie : "des parents démunis nous appellent tous les jours"

Depuis quelques mois, l'association Solidarité Anorexie Boulimie 35 reçoit de très nombreux appels de parents d'adolescents "ils sont complétement démunis. Certains me disent qu'ils voient leur fille mourir devant leurs yeux sans personne pour les aider" explique Aline Lebossé, la présidente de l'association qui propose des groupes de paroles pour ces parents et leurs enfants.

14 places pour tout le département de l'Ille-et-Vilaine

En Ille-et-Vilaine, le nombre de places pour prendre en charge ces malades est insuffisant estime l'association " il y 14 places au total, entre la Clinique Saint-Yves et l'hopital Sud de Rennes, _C'est déjà mieux que rien. Mais ce n'est pas suffisant malheureusement, puisque les listes d'attente s'allongent" p_récise la présidente de l'association. Depuis la crise Covid, le nombre de malades a explosé de 30% en France. Près d'un million de personnes sont aujourd'hui concernées. "Il est essentiel aussi de faire de la prévention, auprès des établissements scolaires " estime aussi la représentante de l'association.

Je mettais la musique très forte pour que mes parents ne m'entendent pas vomir

"Aujourd'hui, je peux dire que je vis avec cette maladie" explique Virginie, une rennaise âgée de 47 ans. Elle souffre de troubles du comportement alimentaire depuis son adolescence. A 16 ans, alors qu'elle est une lycéenne studieuse et sportive, elle commence à bannir de son alimentation le sucre, et les graisses. Puis les troubles s'aggravent sans que ses proches ne s'en aperçoivent "je me cachais, je mettais des pulls très larges. Quand j'allais vomir, je mettais la musique à fond à côté pour pas qu'ils n'entendent pas. On fait plein de petites choses comme ça pour que l'entourage ne puisse pas se rendre compte. Et pourtant, j'ai eu des parents très très proches" explique la quadragénaire.C'est finalement un médecin qui a repéré sa maladie alors qu'elle entame des études à la fac. Virginie avait alors perdu dix kilos en un an, puis cinq en un mois. C'est à cette période qu'elle a été hospitalisée pour la première fois.

Ce n'est pas un caprice. On ne peut plus manger, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on n'y arrive plus.

Virginie explique qu'à l'époque, elle ne peut plus manger "On est bloqué, on a un nœud, on a une oppression". La jeune femme est alors prise en charge par une équipe de psychologues, de nutritionnistes, mais elle est aussi aidée par la sophrologie et l'hypnose. Malgré encore quelques crises aujourd'hui, Virginie vit "avec" sa maladie. "Je mange parce que je sais qu'il faut avoir des apports caloriques pour pouvoir tenir. Mais la faim, je ne sais plus que c'est". Cette perte de la sensation de faim, Virginie l'attribue à un diagnostic trop tardif de sa maladie. Les conséquences seraient moindres, dit elle, avec des médecins mieux formés et des actions de prévention auprès des adolescents.

Une soirée ciné-débat à Rennes ce jeudi 2 juin

Ce jeudi, c'est la journée mondiale de sensibilisation à ces Troubles des Conduites Alimentaires. L'association Solidarité Anorexie Boulimie 35 organise une soirée ciné débat, à 19h à la maison de quartier Villejean à Rennes. C'est ouvert à tous, et c'est gratuit. Deux courts métrages "Sacha" et "Comme une plume" seront projetés en présence de la réalisatrice Emilie Bélina Richard. Pour toutes infos, vous pouvez contacter l'association par mail : solidarité.anorexie-35@laposte.net