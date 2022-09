Rennes : avec leurs triporteurs, ils offrent un bol d'air aux résidents de l'Ehpad

"Vous êtes bien installée Martine ? " demande l'animateur après avoir enfilé un casque de vélo à la résidente. Martine, 90 ans, vit à la Tauvrais, l'Unité de soins de longue durée du CHU de Rennes. Ce mardi après-midi, elle embarque sur un triporteur pour une balade dans le centre ville de Rennes. Son fauteuil roulant est arrimé sur une plateforme à l'avant du triporteur. L'animateur, Nicolas, s'installe sur le vélo électrique et c'est parti " Oh c'est super, je revis !" lance la nonagénaire. "Une balade comme ça, c'est un moment de détente énorme, pis on voit des gens. Et avec le vent dans la figure, on a l'impression de vivre, c'est ça qui est agréable" sourit Martine.

Un sentiment de liberté, avec le vent dans la figure

Deux triporteurs permettent d'offrir ce moment privilégié aux résidents de la Tauvrais, ou de l'EHPAD du CHU de Rennes. Ce sont des animateurs des deux établissements de santé qui sont à l'origine de cette initiative. "On a eu l'idée lors du passage du tour de France à Rennes en 2021, l'un de nos résidents a fait beaucoup de vélo ce jour-là et on s'est dit que ça pourrait être chouette de proposer des sorties à vélo à tous nos résidents". Le petit groupe a déposé un dossier de candidature pour obtenir des fonds Nominoé. Le dossier a été accepté par le fonds dédié au CHU de Rennes.

12.000 euros pour chaque triporteur

Les deux triporteurs ont été livrés il y a quelques mois. Une première sortie a eu lieu cet été au bord du canal et les résidents étaient nombreux à vouloir participer à ces sorties "nos résidents ont souvent fait énormément de vélo dans leur enfance ou dans leur vie d'adulte" souligne Angeline, une animatrice, "ça nous rend un peu nostalgique" confirme Martine "on repense à autrefois". L'objectif est maintenant de pouvoir réaliser des balades plus fréquemment, "on aimerait pouvoir intégrer des bénévoles, mais aussi des membres de la famille qui pourraient nous accompagner, en pédalant à côté, sur leurs vélos" précise Jérôme, l'un des animateurs à l'origine de l'initiative.