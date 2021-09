Le CHU de Rennes cherche des volontaires pour une étude sur l'efficacité des vaccins anti-Covid au long terme

Pendant combien de temps les vaccins anti-Covid protègent ? Des scientifiques de 37 hôpitaux français tentent de répondre à cette question grâce à l'étude Cov-Popart, pour "Covid-19 population particulière". Parmi les 6 000 volontaires, 460 Bretons participent à cette étude nationale. Il manque encore 4 000 personnes à l'échelle de la France pour consolider les données scientifiques.

Maintenant que je suis obligé de me faire vacciner autant que ça serve à quelque chose - Élodie Mainguy

Pendant deux ans, les volontaires vont être appelés quatre fois pour une prise de sang : un mois, six mois, un an et deux ans après la deuxième injection. Cela permet de mesurer la quantité d'anticorps dans le temps. Nadège fait partie des volontaires. Elle s'est inscrite "pour faire avancer la science, et pour voir comment évolue l'immunité par rapport à la vaccination. C'est important de savoir combien de temps les vaccins nous protègent".

De gauche à droite : la médecin Mainguy, le directeur du centre d'investigation clinique le docteur Laviolle, la technicienne d'étude Marion Jacob et une infirmière. © Radio France - Lucie Amadieu

Avant d'être intégrés à l'étude, les volontaires rencontrent la médecin généraliste Élodie Mainguy. Parmi les candidats, elle reçoit de plus en plus d'opposants à la vaccination. "Leur argument c'est « maintenant que je suis obligé de me faire vacciner autant que ça serve à quelque chose ». C'est tant mieux ! Ils ont leur sérologie et ils sont contents !"

Il faudrait des candidats de 75 ans et plus

Pour consolider leurs données, les scientifiques recrutent. "On recherche surtout des personnes de 75 ans et plus qui seraient vaccinés ou pas encore. Ces personnes sont susceptibles de moins bien répondre au vaccin, donc on cherche à comprendre pourquoi", explique Bruno Laviolle, médecin et directeur du centre d'investigation clinique du CHU de Rennes. Les médecins veulent aussi étendre leur base de données. Ils aimeraient recruter des adolescents de plus de 12 ans. Les premiers résultats de cette étude nationale sont attendues d'ici plusieurs semaines.

Pour participer à cette étude, il est possible de s'inscrire via le site Covireivac, et celui du CHU de Rennes.