Bretagne : comment repère-t-on l'apparition d'un nouveau variant du Covid-19 ?

Ils ont identifié deux variants bretons l'année dernière. L'équipe de l'unité séquençage Covid-19, composée de techniciens et de biologistes, décortique des échantillons positifs des quatre coins de la Bretagne depuis plus d'un an au CHU Pontchaillou de Rennes. Cette surveillance doit permettre de caractériser les virus et observer comment ils circulent dans la population. "Est-ce qu'ils vont se diffuser? Est-ce qu'ils vont être associés à des pathologies particulières? Est-ce qu'ils vont moins bien répondre à la vaccination? Ce sont des questions qu'on se pose", résume le professeur Vincent Thibault, chef du service virologie.

Ils découvrent un possible variant originaire du Danemark

Dans son bureau, le professeur reçoit ce matin-là les résultats d'un séquençage. Une souche différente a été observée sur un cas breton et elle a été repérée également au Danemark. Elle pourrait être conduire à l'identification d'un nouveau variant, si d'autres cas apparaissent. Deux autres cas ont notamment été repérés, dont un à Toulouse. Une base de données internationale, regroupant plus de cinq millions de séquences, a permis de faire le parallèle avec le Danemark. "C'est une force extraordinaire : aujourd'hui, si je sais qu'on a un virus, je vais pouvoir comparer avec toutes les séquences qui sont disponibles dans le monde."

Le professeur Vincent Thibault, chef du service virologie au CHU Pontchaillou, étudiait notamment les hépatites avant l'apparition du Covid-19. © Radio France - Maxime Glorieux

"On se projette un peu dans le futur", ajoute le professeur Vincent Thibault. Il craint des recombinaisons de variants : "On sait qu'aujourd'hui, il y a du virus Delta qui circule et du virus Omicron. Je me pose donc une question qu'il faut se poser : est-ce que les deux virus ne peuvent pas former un nouveau virus qui va être peut-être moins bien répondre à la vaccination ou peut-être plus facilement se diffuser ?" Mais ne parlez pas de "Deltacron", qui provient d'un accident de laboratoire, sans réelles conséquences, selon le professeur. "On est à la merci aussi de faire ce type d'erreur !"

Quelle est la différence entre le criblage et le séquençage ?

Lorsqu'un échantillon positif est reçu au CHU Pontchaillou, une première analyse, le criblage, permet d'identifier un variant déjà connu. Elle dure moins de 24 heures. Ensuite, le séquençage, qui peut prendre jusqu'à quatre jours, vient donc repérer une éventuelle mutation. Alors que l'épidémie flambe avec la vague Omicron, les échantillons des malades en réanimation et ceux des personnes à risque sont traités en priorité. "On sait que les personnes immunodéprimées sont plus à risque de générer des variants particuliers puisque le virus réplique davantage." Le séquençage permet alors d'anticiper la réaction du malade au traitement et son risque de développer des formes graves. Le CHU Pontchaillou travaille main dans la main avec celui de Brest afin d'être le plus réactif possible.

Le séquenceur peut séquencer n'importe quel virus ou organisme vivant. © Radio France - Maxime Glorieux

Grâce notamment à la base de données internationale, le professeur Vincent Thibault a pu identifier l'origine du dernier variant breton, repéré suite à un cluster dans un établissement scolaire de Bannalec (Finistère), à la fin du mois d'octobre. "On a pu déterminer que le virus le plus proche qui ressemblait, c'était le virus du Congo. Et donc, on a réussi à déterminer que c'était une personne qui revenait du Congo qui avait contaminé quelqu'un d'autre et ainsi de suite. On sait aujourd'hui que ce virus-là continue de circuler un peu en Bretagne mais ne donne pas de formes particulièrement sévères". En rentrant les données du premier variant breton, identifié à Lannion, les équipes n'ont pas trouvé d'équivalent dans d'autres villes françaises ou à l'étranger. Mais il faut plusieurs séquences identiques pour officialiser la présence d'un nouveau variant.