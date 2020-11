Covid-19 : à Rennes, des pharmaciens pratiquent des tests antigéniques

Les tests antigéniques pour le Covid-19 sont pratiqués depuis lundi 2 novembre par certains pharmaciens. Ils ont été validés par les autorités de santé. On connait leurs résultats en 15 minutes contre 48 heures au mieux pour les tests PCR. Reportage à la pharmacie du centre Alma à Rennes.

La pharmacie du centre Alma à Rennes a installé une toile de tente chauffée à l'extérieur de la galerie marchande pour pratiquer en toute sécurité sanitaire ces tests antigéniques. Un accès handicapé a été mis en place. Validés par les autorités de santé, ils sont fiables à 96%. C'est un pharmacien équipé d'une surblouse, d'une charlotte, de gants, d'un masque et d'une visière qui enfonce une sorte de long coton tige, un écouvillon, dans les 2 narines, mais moins profondément que pour le test PCR. "C'est pas agréable, mais c'est pas douloureux" raconte Elodie, une jeune maman. 15 minutes plus tard on lui communique le résultat "c'est négatif".

Maxime Helbert, pharmacien à Rennes, devant la toile de tente où se pratiquent les tests © Radio France - Loïck Guellec

Des cas positifs

"Depuis lundi, autour de 300 personnes ont effectué ces tests à Alma" explique le pharmacien Maxime Helbert "on a une trentaine de cas positifs, c'est important sachant qu'on a beaucoup de personnes asymptomatiques". Que faire si l'on apprend que l'on est positif ? "On remet 30 masques à la personne qui doit s'isoler chez elle pendant 7 jours. La pharmacie prévient la CPAM qui contacte son médecin traitant. L'Agence régionale de santé va tenter d'identifier les cas contacts".

Le test est gratuit et s'obtient sans ordonnance; il est facturé par la pharmacie à l'Assurance Maladie.