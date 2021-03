Rennes : faute de médecins, un centre de santé ouvre dans le quartier du Blosne

Il n'y a pas que la campagne qui est victime de désertification médicale, en ville aussi on peut connaitre le même problème. C'est le cas à Rennes dans le quartier populaire du Blosne, 17.000 habitants. Les généralistes se font rares et ils prennent leurs retraites sans être remplacés. A cela se rajoute la fermeture prochaine de l'hôpital sud transféré sur le site du CHU à Pontchaillou.

Mon médecin est à l'extérieur du Blosne. Il y en avait suffisamment auparavant dans le quartier, mais maintenant ce n'est plus le cas - Simone, 72 ans, qui vit dans le Blosne depuis 50 ans.

Des professionnels de santé s'associent

Ce mercredi 10 mars, un centre de santé communautaire va ouvrir avec plusieurs professionnels de santé, notamment 4 médecins généralistes, une sage femme, un infirmier spécialisé en éducation thérapeutique et une médiatrice. Bénéficiant de financements publics multiples (notamment l'Assurance Maladie), il s'est créé avec l'implication des habitants pour mieux répondre à leurs attentes et leurs difficultés. L'attente est forte, mais "on ne sait pas quels types de patients viendront" s'interroge Fanny Guillon, l'une des coordonnatrices "quel sera le degré d'autonomie dans leurs parcours de soins et s'ils auront besoin d'un accompagnement spécifique". A terme, les professionnels espèrent accueillir au moins 2000 patients par an.

Le centre de santé communautaire sur la place du Banat au Blosne à Rennes © Radio France - Loïck Guellec

La médiation pour réduire les inégalités

Dans ce quartier très urbanisé, la médiation est un maillon essentiel pour être au plus près de la population et réduire les inégalités. "La médiatrice de santé est complètement impliquée dans le projet; elle va être proche des habitants et aller au devant d'eux" se réjouit Louise, 76 ans. Ce centre de santé communautaire est d'ailleurs implanté au coeur du quartier sur la place du Banat, près du futur conservatoire.

Sur rendez-vous

Le centre de santé est ouvert du lundi au samedi midi sur rendez-vous soit au 02 99 41 95 10 ou directement sur place de 8h45 à 12h30 et de14h à 17h30. Il procède au tiers-payant sur la partie obligatoire de l’Assurance Maladie. L’assuré a juste à régler la partie relative à la mutuelle complémentaire